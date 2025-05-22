Mañana nueva reunión entre Ayuntamiento, FCC y comité de empresa por el convenio

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El gobierno municipal, FCC y el comité de empresa se reunirán mañana para intentar encontrar un acuerdo para que el nuevo convenio laboral de la Brigada de Limpieza se aplique. El comité y la compañía lo harán antes de comparecer por segunda vez ante el Tribunal Laboral de Cataluña.

Ahora bien, el pacto parece muy difícil porque las posturas de los diferentes actores implicados continúan igual. FCC defiende que no puede aplicar el nuevo convenio sin la autorización del consistorio y de Urbaser, la empresa adjudicataria del nuevo contrato de la limpieza. El Ayuntamiento considera que no le corresponde posicionarse porque no es legal, ya que se trata de negociaciones laborales entre una compañía y sus trabajadores.

Y el comité de empresa llegará después de que muchos miembros se dieran de baja de UGT. «Queremos quemar todas las naves antes de tener que emprender acciones», expuso el sindicato USOC en un comunicado. «Queremos ver si podemos llegar a un acuerdo que después se pueda ratificar ante el Tribunal Laboral», añadieron.

El comité de empresa planteó hace días que una opción sobre la mesa es hacer una huelga indefinida a partir de San Juan. Después del encuentro con el gobierno municipal, se descartó en un primer momento, a la espera de los movimientos de FCC.