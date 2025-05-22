Que leer no sea un reto, sino un placer

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Este martes se presentó en el Palau Bofarull de la Diputació en Reus el tercer volumen de la Col·lecció El Far, impulsada por la Diputación y dirigida a personas con dificultades lectoras. En esta ocasión se ha escogido un clásico de la literatura juvenil en catalán, El zoo d'en Pitus, de Sebastià Sorribas, que para la colección ha estado versionado por Ana Crespo e ilustrado por Natàlia Setó.

A la presentación fue Susanna Giner, profesional del Centro de Educación Especial Alba. Ella, junto con su compañera de centro Teresa Mateu, fue la impulsora del proyecto, que surgió después de constatar las inquietudes de sus propios alumnos.

«Nos encontramos con niños que, a pesar de sus dificultades, eran capaces de acceder a la lectoescritura. Vemos, sin embargo, que con quince años tenían el nivel de lectura de un Teo va al mercat. Pero con quince años ellos no querían leer Teo, sino Harry Potter. Así que pensamos en coger lecturas como Harry Potter y rebajamos el nivel. Primero lo hicimos nosotros en la misma escuela, pero un buen día llamamos a la puerta de la Diputación y ellos respondieron. Así nació la Col·lecció El Far», explica Susanna.

El primer libro editado fue Animalades, de Judit Robert (con versión de Susanna Giner y Teresa Mateu e ilustraciones de Xavier Huguet), y le siguió I tu, què hi fas aquí?, de Joaquim Carbó (adaptado por Susanna Giner y Teresa Mateu con ilustraciones de Jordi Viladoms).

Los tres volúmenes se han publicado siguiendo las pautas de la lectura fácil, que determinan por ejemplo que los textos se han de maquetar en bandera, sin justificar, con márgenes amplios e interlineado generoso. Con respecto a la redacción, se busca que el vocabulario sea sencillo y las expresiones concisas y claras, evitando las frases subordinadas y eliminando lo que puede ser irrelevante. La ilustración, por su parte, tiene que ser descriptiva de la acción y estar claramente relacionada con el texto que acompaña.

Así lo explica Natàlia Setó, quien fue alumna de la Escuela de Arte y Diseño de la Diputación en Tarragona e hizo las ilustraciones del Zoo d'en Pitus como proyecto final del Ciclo Superior de Ilustración: «Las ilustraciones para los libros de lectura fácil no pueden ser abstractos, ni se tienen que intuir. Tienen que ser descriptivas de lo que está explicando el texto». Con respecto al estilo, Natàlia explica que hizo los dibujos «siguiendo la técnica de los lápices de colores, porque me gusta mucho la ilustración tradicional y pienso que encaja muy bien con esta historia».

La ilustradora había leído El zoo d'en Pitus de pequeña «porque es uno de aquellos libros que siempre ronda por las casas», y admite que al releer la historia de adulta «la miras de otra manera y te das cuenta de que es una historia muy tierna». Es por eso, detalla, que decidió hacer unas ilustraciones relacionadas con aquella ternura, aportando un estilo propio.

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Asociación de Lectura Fácil, entidad que trabaja para hacer la lectura accesible a todo el mundo. Los destinatarios de estos libros pueden ser desde jóvenes con dificultades lectoras hasta personas recién llegadas o adultos que se han incorporado tarde a la lectura. Los tres volúmenes de la colección se pueden adquirir en línea mediante la web de la Librería de la Dipta (www.dipta.cat/llibreria).