Javier Gómez y Jaime Duque: «La gente nos dice que nos hemos vendido al gobierno del PSC, pero no es verdad»

Los consejeros Jaime Duque y Javier Gómez en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Tarragona.Tjerk van der Meulen

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

En marzo del 2024, abandonaron Vox y se convirtieron en consejeros no adscritos. Un año después, ¿consideran que fue la mejor decisión?

Javier Gómez: «Sí. La dirección del partido cambió y se volvió autoritaria. Además, las ideas que defendían ya no eran las mismas que al principio. Además, no podíamos abrir la boca sin enviar antes lo que estuviera en Madrid, era una presión continua. Vox, que quería acabar con la partitocracia, ha acabado siendo su representante máximo».

Jaime Duque: «Y quiero decir que no somos dos personas tránsfugas o no adscritas, sino personas moderadas. Sobre todo, porque creemos en la libertad de pensamiento, que es lo que nos llevó a marcharnos de donde estábamos. Además, el pacto antitransfuguismo no es una ley, sino un acuerdo entre partidos que lo que buscan es blindar sus intereses».

¿Creen que la influencia de las direcciones nacionales es tan fuerte en el resto de grupos municipales?

«Seguramente. ¿Qué ha pasado con el posible pacto entre Junts y el Partido Socialista? ¿Ha habido una intromisión de Puigdemont y ha dicho que no? Eso no está bien. La política municipal es muy diferente de la nacional. El problema de Tarragona es que temas como la ubicación de la futura estación intermodal, se decida desde Madrid. Por otra parte, creemos que la política tiene que volver a ser una cosa civilizada y no polarizada como es ahora. Se tienen que abandonar los discursos de odio e incendiarios. Cuando veo a una persona de ERC no lo veo como un enemigo, sino como un adversario político».

Justamente, ERC ha acusado al gobierno del PSC de tener un pacto encubierto con Junts y ustedes.

(JG): «Lo desmentimos totalmente. Como es normal, han negociado con nosotros temas concretos, como los presupuestos o la basura. ¿Hablamos con el alcalde? Sí, pero muchas veces le hemos dicho que no. Siempre hemos votado lo que creemos que es mejor para la ciudad».

(JD): «No hay ningún pacto y nunca nadie nos ha pedido que votemos en un sentido u otro».

¿Cómo definirían su relación con el gobierno?

«Es buena y cordial».

A pesar de las reticencias de gran parte de la oposición, ustedes votaron a favor de adjudicar el nuevo contrato de la basura a Urbaser.

«Es evidente que el PSC ha apostado por seguir las directrices de los técnicos de la casa. Nosotros no damos apoyo a lo que dice el alcalde, sino a un procedimiento que se está haciendo bien, mientras no digan lo contrario. La gente nos dice que nos hemos vendido al gobierno del PSC, pero no es verdad».

¿Cómo valoran el mandato de Viñuales hasta el día de hoy?

(JG): «Por una parte, se han hecho cosas que se tenían que hacer. Las inversiones en seguridad, la destrucción del mamotreto, el aprovechamiento de la Tabacalera, la definición del albergue la Residencial, que no es para los MENA —menor extranjero no acompañado— sino para familias y jóvenes, son cosas que encuentro que están bien. Pero hubo cosas que no nos gustaron, como la brutal subida de impuestos del primer año y, sobre todo, la forma en la que se hizo. Tampoco nos gusta la apuesta que hace el gobierno por lo que nosotros consideramos ideología woke».

(JD): Considero que no lo han tenido fácil porque han estado en minoría y sin la estabilidad que esperaban al principio. Sin embargo, hay personas que han demostrado que están preocupados por Tarragona, como la consejera Montse Adan, que consiguió un consenso máximo para la ordenanza de terrazas».

¿Cuáles son los retos que hay que afrontar ahora?

«Tener una ciudad más segura y que crezca también por Llevant. Por la Budallera, la Vall del Llorito y Mas d'en Sorder. También tenemos que conseguir que la gente salga a la calle y reclame que la intermodal no acabe en Vila-seca, sino aquí. Imagina una Tarragona con la fachada liberada de la vía férrea, donde las mercancías salen por el lado del río y no tocan la ciudad. Si perdemos esta oportunidad, lloraremos».