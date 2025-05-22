Galardonan a dos juzgados de Tarragona por proyectos por hacer la justicia más eficaz y transparente

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha galardonado órganos judiciales de Tarragona, Girona, entre otros, en la duodécima edición de los Premios Calidad de la Justicia, que se otorgan en órganos judiciales, entidades u organismos relacionados con la administración de justicia por proyectos que destacan en tres categorías: una justicia más eficaz, más transparente y más accesible. En la categoría de órgano judicial, se han premiado los juzgados de lo penal números dos y cuatro de Tarragona y la Secretaría de Coordinación Provincial de Girona por iniciativas relacionadas con la eficacia y la transparencia.

En el caso de los juzgados de lo penal de Tarragona, el premio ha sido para el proyecto Modernización y optimización de la respuesta judicial en la conformidad penal, que consiste en el desarrollo de una herramienta informática para documentar resoluciones judiciales orales que, por norma, son firmes para originarse del libre acuerdo entre las partes.

Con respecto a la Secretaría de Coordinación Provincial de Girona, el galardón ha sido para el proyecto BENCHMARKING: Aplicación práctica. Granularidad del dato, que utiliza la comparación de datos como técnica como estrategia organizativa en el ámbito de la administración de la justicia.