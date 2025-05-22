La Fiscal\u00eda de Tarragona pide la creaci\u00f3n de tribunales de instancia de violencia contra la infancia y la adolescencia con el despliegue de la nueva ley de eficiencia judicial. La fiscal jefe, Mar\u00eda Jos\u00e9 Osuna, considera que hay que dar una respuesta especializada. \u00abLa ley prev\u00e9 estos tribunales especializados, pong\u00e1moslos en marcha porque si no lo que podr\u00eda pasar es que todas las agresiones sexuales con v\u00edctimas mujeres, incluidas las ni\u00f1as, vayan a parar a los de violencia de g\u00e9nero\u00bb, afirma en una entrevista hecha a ACN antes de la crisis de la DGAIA. Osuna explica que hay un \u00abvolumen importante\u00bb de casos en la demarcaci\u00f3n que podr\u00edan colapsar los futuros juzgados de violencia sobre la mujer.. Seg\u00fan la fiscal jefe, la nueva ley de eficiencia judicial supondr\u00e1 un \u00abimpacto importante\u00bb del volumen de trabajo en los tribunales de violencia contra la mujer. \u00abEn principio, hay m\u00e1s delitos que ir\u00e1n a estos tribunales, me preocupa, especialmente, que no creen las secciones de violencia contra la infancia y la adolescencia o que lo hagan s\u00f3lo en las grandes capitales, en las provincias tenemos muchos casos\u00bb, se\u00f1ala. La nueva normativa empezar\u00e1 a desplegarse en julio con la constituci\u00f3n de los primeros tribunales de instancia en Catalu\u00f1a y est\u00e1 previsto que el despliegue culmine en diciembre.. Tal como prev\u00e9 la nueva ley, Osuna pide que se pongan en marcha los tribunales especializados de los del primer momento porque si no, indica, las agresiones sexuales con v\u00edctimas mujeres, incluidas las ni\u00f1as, se juzgar\u00e1n en los juzgados de violencia de g\u00e9nero. \u00abSi eso pasa, las agresiones sexuales a ni\u00f1os ir\u00e1n a parar a la secci\u00f3n de instrucci\u00f3n com\u00fan, creo que eso no es una buena idea\u00bb, asegura. De hecho, dice que la justicia adaptada a la infancia tiene unas caracter\u00edsticas determinadas y defiende que esta \u00abnecesita una sensibilizaci\u00f3n especial\u00bb.. Con todo, subraya que esta especializaci\u00f3n no es que no la puedan tener los tribunales de violencia de g\u00e9nero. \u00abYo no digo que no la puedan tener los juzgados que est\u00e9n en la secci\u00f3n de violencia de g\u00e9nero, ni mucho menos, pero creo que es una buena idea que no pase como las oficinas del a\u00f1o 2003\u00bb, las cuales, recuerda, se implementaron \u00abs\u00f3lo en algunos lugares\u00bb. \u00abA la larga eso supondr\u00e1 un tratamiento diferente y discriminatorio. No acabo de entender por qu\u00e9 tenemos que hacer una segregaci\u00f3n de v\u00edctimas\u00bb, a\u00f1ade.. A la espera de conocer m\u00e1s detalles sobre el despliegue de la nueva ley, Osuna afirma que esta es \u00abclara\u00bb y que los casos de violencia contra la infancia se juzgar\u00e1n en los de violencia contra la mujer mientras no sean competencia de los de la infancia. Eso indica, podr\u00eda suponer un aumento \u00abimpresionante\u00bb en estos juzgados. Seg\u00fan datos del ministerio p\u00fablico, han contabilizado al menos una cincuentena de casos de violencia sexual en menores en la demarcaci\u00f3n de Tarragona. \u00abPor lo tanto, hay un volumen importante\u00bb, comenta.. Adem\u00e1s, asevera que estas causas necesitan una prueba preconstituida, que se elabora entre el equipo de asesoramiento t\u00e9cnico penal y el de la Barnahus. \u00abCreo que tienen que apostar por la creaci\u00f3n inmediata de estas secciones especializadas, quiz\u00e1s tendr\u00e1n carencias y necesitar\u00e1n m\u00e1s recursos, pero la gente que vaya sabe que se tiene que especializar\u00bb, sostiene.. Preguntada si har\u00edan falta dos tribunales dedicados a la infancia, uno en Campo de Tarragona y el otro en las Terres de l'Ebre, Osuna asegura que con uno habr\u00eda bastante, ya que mucha de la prueba se hace a trav\u00e9s de videoconferencia. De hecho, todas las pruebas preconstituidas, excepto un caso excepcional, se hacen conectante desde la Barnahus en el juzgado de instrucci\u00f3n. No supondr\u00eda ning\u00fan problema que se conectara desde la Barnahus de Terres de l'Ebre\u00bb, argumenta.