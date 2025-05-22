La consellera Elvira Vidal abandona Junts por «desavenencias» con el grupo municipal

Publicado por Carlos Domènech Goñi Tarragona Creado: Actualizado:

La consellera del Ayuntamiento de Tarragona Elvira Vidal abandona el grupo municipal de Junts. Lo hace por «desavenencias» con el resto de miembros del grupo, liderado por Jordi Sendra. Vidal ya ha comunicado esta información al alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, así como también su voluntad de seguir trabajando por la ciudad» como consellera no adscrita al plenario municipal.

Justo hace una semana, en la rueda de prensa de Junts para informar de que no entrarían en el gobierno, comparecieron el portavoz Jordi Sendra y el conseller Pep Manresa, pero no Elvira Vidal. «No se me informó», expone a Vidal en declaraciones a Diari Més. Este hecho y otras desavenencias en las formas de trabajar han sido los motivos por los cuales Vidal ha decidido abandonar el grupo municipal.

Así pues, el grupo municipal de Junts tendrá a partir del próximo consejo plenario dos consellers, el mismo número que En Común Podem. Además, el número de consellers no adscritos pasará de dos (Javier Gómez y Jaime Duque, antes, en Vox) a tres (con la llegada de Elvira Vidal).

Consellera de 2019 hasta la actualidad

Elvira Vidal es consellera desde el 2019, cuando formó parte del grupo municipal Junts por Tarragona liderado por Dídac Nadal. Durante el mandato de Pau Ricomà (ERC) asumió la conselleria de Parcs i Jardins, Capacitats Diverses i Contractació, tras el pacto de gobierno de ERC con Junts per Tarragona y la CUP. Vidal no es militante del partido y siempre ha entrado en las listas electorales como independiente. En estos momentos, mantiene la responsabilidad del proyecto Vil·les Florides en la ciudad.