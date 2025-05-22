Las obras de restauraci\u00f3n del Teatro Metropol, iniciadas el verano pasado, han sufrido un imprevisto que ha obligado a modificar el presupuesto inicial. Concretamente, el nuevo importe es de 51.979,91 euros, que se suman a los 628.125,51 previstos en el contrato adjudicado el pasado mayo en la empresa R\u00e8cop Restauracions Arquitect\u00f2niques.. As\u00ed, el nuevo informe t\u00e9cnico revela que el estado real de la carpinter\u00eda exterior del teatro es considerablemente peor de lo que preve\u00eda el proyecto ejecutivo inicial. A pesar de este sobrecoste, fuentes municipales apuntan que las obras avanzan dentro del calendario, aunque con poco margen. Este marca que la segunda fase de la intervenci\u00f3n tendr\u00eda que estar terminada a finales de agosto.. La alerta la dio la empresa adjudicataria, una vez se montaron los andamios y se pudo inspeccionar de cerca la galer\u00eda exterior. La superficie de madera afectada, que pertenece a las ventanas, casi cuadruplica la prevista inicialmente. Esta ha pasado de los 8,54 metros cuadrados calculados en el proyecto a 29,54 m\u00b2 en saneamiento y hasta 22,10 m\u00b2 en reintegro volum\u00e9trico. Estos datos suponen, aproximadamente, un incremento del 150% de la superficie afectada.. La situaci\u00f3n, apunta el informe, era imprevisible en el momento de la licitaci\u00f3n, ya que \u00abhasta que no se tuvieron los medios t\u00e9cnicos necesarios, como el andamio y el desmontaje de piezas, no se pod\u00eda verificar el estado real de la carpinter\u00eda\u00bb. Al mismo tiempo, los t\u00e9cnicos recuerdan que entre la redacci\u00f3n del proyecto (2020) y el inicio de las obras (2024) han pasado cuatro a\u00f1os, periodo en que la degradaci\u00f3n ha incrementado. Esta, explica el documento, se habr\u00eda dado a causa de pudrimiento o ataques de termitas.. Estos trabajos forman parte de las actuaciones previstas en la primera fase de la rehabilitaci\u00f3n, que consisti\u00f3 en la restauraci\u00f3n de los elementos decorativos del arquitecto Josep Maria Jujol, entre los cuales se encuentran las ventanas. Tambi\u00e9n se recuperaron los colores originales de estas piezas y se trabaj\u00f3 en la impermeabilizaci\u00f3n de varios espacios, como es el caso del pasillo de entrada que da acceso a la platea desde la Rambla Nova.. Durante la segunda fase, en la que se est\u00e1 trabajando actualmente, se interviene en la zona del patio, que tal como explic\u00f3 la consejera de Cultura del Ayuntamiento, Sandra Ramos, durante el inicio de las obras, tiene una inclinaci\u00f3n hacia la platea que provoca que cuando llueve, el agua entre y estropee la madera. Tambi\u00e9n se ignifugan las columnas met\u00e1licas del teatro, con el objetivo de prevenir incendios, entre otras actuaciones. En un principio, los trabajos de esta fase se tendr\u00edan que alargar hasta el 25 de agosto.. Paralelamente a estas obras, el consistorio trabaja en la definici\u00f3n del proyecto de rehabilitaci\u00f3n integral de todo el edificio situado en el n\u00famero 46 de la Rambla Nova. Esta actuaci\u00f3n prev\u00e9 una inversi\u00f3n global de 4 millones de euros. La voluntad es ir encadenando fases para restaurar el inmueble de manera progresiva, y que de cara al 2026, se pueda recuperar la actividad en el teatro, compatibiliz\u00e1ndolo con las obras.