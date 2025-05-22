Más de 600 personas participan en el 'Pint of Science' en Reus y Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Más de 600 personas han asistido esta semana en el festival de divulgación científica Pint of Science en Reus y Tarragona. Entre el lunes y miércoles se han hecho 43 charlas sobre temas de investigación diversos, en un ambiente informal y, sobre todo, muy participativo. El objetivo: acercar la investigación a la ciudadanía, que ha demostrado que le interesa la ciencia. El acontecimiento se ha hecho en la Sala Zero y el Old Dirty Burgers de Tarragona, y en el Cafè Teatre y el As de Copes de Reus.

«Para muchas de las personas que participan es la primera vez que escuchan hablar de investigación en directo y en un ambiente tan próximo como un bar. Este contacto directo con el público permite romper barreras y genera todavía más interés por la ciencia», destaca Fran Algaba, presidente de la Asociación para la Divulgación Científica en el Camp de Tarragona (DivulgaTGN), que colabora en la organización del festival.

Durante esta edición del festival han participado 43 investigadores de perfiles diversos que hacen investigación en el territorio. Hay que se encuentran en los inicios de su carrera investigadora, pero otros tienen una amplia trayectoria en el mundo de la investigación , que forman parte de la Universidad Rovira i Virgili (URV) y otros centros de investigación del territorio como el Institut Català d'Investigació Química (ICIQ), el Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), el Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), el Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol, la Universidad de Barcelona, la Universidad Rey Juan Carlos, el Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) o la Asociación Jóvenes Nucleares.

Diversidad temática

Durante los tres días se han abordado temas tan diversos de ámbitos como la salud, la ciencia y la tecnología, las humanidades o las ciencias sociales. El festival Pint of Science se celebra en la demarcación de Tarragona desde hace ocho años y en esta edición se ha hecho simultáneamente en 27 países de todo el mundo. El Estado español es el segundo país con más participación, con 75 localidades implicadas al organizar esta actividad y más de un millar de charlas, y ya se ha convertido en un referente para acercar la ciencia a la ciudadanía. En Tarragona y en Reus hace ocho años que la Asociación para la Divulgación Científica en el Camp de Tarragona (DivulgaTGN) colabora en la organización del festival.