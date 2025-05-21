El Teatro Tarragona acogerá una nueva Noche de los Premios Literarios el próximo 7 de junio

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Teatro Tarragona acogerá una nueva Noche de los Premios Literarios Ciudad de Tarragona 2024-2025 el próximo sábado 8 de junio, a partir de las 19.30 horas. Esta 35.ª edición contará con el otorgamiento del 35.º Premio de novela Pin i Soler, el 25.º Premio-beca de traducción Vidal Alcover y el 28.º Premio de narrativa corta por Internet Tinet. También se otorgará el 4.º Premio honorífico Montserrat Abelló a la trayectoria en el ámbito de la traducción literaria en catalán.

Ayer, tuvo lugar el acto de presentación de la gala. La consejera de Cultura, Sandra Ramos, destacó que la de este año estará «dedicada a celebrar nuestra riqueza lingüística y artística, donde la poesía y el movimiento serán los protagonistas». Por eso se invitará a cuatro poetisas actuales, dos de la zona del catalán occidental y dos de la zona del catalán oriental. Les cuatro poetas Dolores Miquel i Abellà (Segrià), Maria Antònia Massanet (Mallorca - Levante), Maria Josep Escrivà Vidal (Safor) y Raquel Santanera (Osona) se unirán a la Cía. Voël para dotar de vida el escenario. Durante la presentación, también se anunció el premio trayectoria que irá destinado a Feliu Formosa, «un maestro incuestionable de la traducción a nuestra casa».

Con respecto a la participación, se ha repetido el récord histórico alcanzado a la convocatoria de 2023-2024, con 440 originales, 165 en la categoría de novela de Pin y Soler; 257 del premio Tinet y 18 propuestas para el Vidal Alcover de traducción. «Somos unos premios de referencia en el país, y tenemos un nivel de exigencia muy alto que nos distingue de otros certámenes literarios», afirmaba Ramos.