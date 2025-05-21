La plataforma de la playa del Miracle de Tarragona ya está completamente derribada

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Los trabajos de derribo de la plataforma de la playa del Miracle de Tarragona ya se han ejecutado al 100% y ahora la empresa encargada de realizar las obras inicia una segunda fase para reciclar los materiales. Prevén reciclar el 90% de los residuos.

El Ayuntamiento de Tarragona presentará el proyecto de renaturalización de la zona en septiembre y después lo tendrá que ejecutar el Ministerio para la Transición Ecológica. Todavía no hay un calendario definitivo claro y a la espera de la adaptación definitiva, el Ayuntamiento quiere abrir el espacio de manera provisional después del verano para que la ciudadanía pueda disfrutar del lugar. El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha dicho que el proyecto servirá para «devolver a la ciudad una parte importante del frente litoral urbano».