La Guardia Urbana de Tarragona pone en marcha una campaña enfocada a las bicicletas y los VMP

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Tarragona colabora, una vez más, con las campañas impulsadas por el Servei Català de Trànsit (SCT). En esta ocasión, está enfocada a la vigilancia de conductos de riesgo de ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP) y al mismo tiempo, también a la protección de estos colectivos vulnerables con respecto al resto de usuarios de la vía pública.

La campaña se llevará a cabo del 19 al 25 de mayo. Participarán agentes uniformados y de paisano. Se harán controles estáticos para detectar las infracciones, pero también se controlarán durante las rondas que hagan las patrullas de la Guardia Urbana.

La policía tarraconense controlará las distracciones de los ciclistas y de los conductores de VMP, las circulaciones de riesgo, los estacionamientos indebidos, el uso del casco homologado, de la telefonía móvil o uso de los auriculares, el respeto por las indicaciones de los semáforos, de las prioridades de paso, de los pasos de peatones y del resto de normas de circulación. En este sentido, también se denunciará a los conductores de otros vehículos por dificultar la movilidad a ciclistas, poner en riesgo a los ciclistas o a los usuarios de VMP.

Por otra parte, se acuerda de que tanto la bicicleta como el VMP son considerados como vehículos, y por lo tanto tienen que circular por los carriles bici, y en su ausencia, siempre por la calzada. La circulación por aceras y plazas está prohibida.