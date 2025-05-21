Gran parte del comité de empresa de la brigada de Limpieza de Tarragona abandona la UGT

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

Fractura, ahora ya definitiva, dentro de UGT en Tarragona. Siete miembros del comité de empresa de la Brigada de Limpieza. incluido su presidente, han abandonado al sindicato y pasarán a ser independientes. Hay que destacar que el comité está conformado por 13 trabajadores. «La principal causa son nuestras desavenencias con el secretario general de UGT Servicios Públicos, Joan Reinaldo. No estábamos conformes con el representante que el sindicato nos había nombrado. Nada más», expone a Luis Blanco, presidente del comité de empresa.

Los trabajadores comunicaron ayer su marcha y explican que dentro de la plantilla hay también muchas bajas. Así, UGT perderá su sección sindical en FCC, la empresa gestora del servicio.

«Van por libre»

«Van por libre. No nos han dado explicaciones. Entendemos que la empresa tiene un interés detrás. Nosotros seguiremos luchando por los servicios y condiciones que la ciudad merece», expone a Joan Reinaldo. La fractura se ha hecho definitiva esta semana, pero su origen no es reciente y Blanco y Reinaldo se lanzaban reprochados mutuos los últimos meses.

La última muestra de esta ruptura se evidenció hace pocos días, cuando desde de UGT Servicios Públicos se anunció una huelga indefinida al servicio de basura. Pero horas después de anunciarla, desde el comité de empresa se desmintió.

Siete independientes

Así todo, el comité de empresa quedará compuesto por siete miembros independientes, cuatro de USOC y dos de UGT. Los trabajadores comparecerán de nuevo, si no se anula la cita antes, este viernes ante el Tribunal Laboral de Cataluña (TLC), donde también comparecerá FCC. El encuentro tiene como objetivo llegar a un acuerdo para aplicar el nuevo convenio. Un pacto que, si la empresa no cambia de postura, hoy por hoy parece imposible.

Fuentes del comité de empresa indican que está sobre la mesa una nueva reunión a tres bandas: Ayuntamiento, FCC y comité para el viernes, antes del TLC. Pero no se ha convocado oficialmente. El encuentro se podría producir después de que el alcalde Rubén Viñuales moviera ficha y enviara un escrito a la empresa a modo de aclaración y pidiendo a la empresa que aplique el nuevo convenio.