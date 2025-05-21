Declaran culpable al hombre acusado de matar a su pareja en Tarragona en septiembre de 2023

El acusado de matar su pareja en septiembre de 2023 en Tarragona, con su abogado, y el abogado de la Generalitat, durante el juicio.ACN

El jurado popular ha declarado culpable por unanimidad al hombre acusado de matar a su pareja el 17 de septiembre de 2023 en su domicilio en Tarragona. Los miembros del tribunal han considerado probado que el investigado asfixió a la mujer – a través de una compresión cervical externa-, provocándole la muerte por anoxia encefálica.

Con todo, el jurado ha acordado que no hay pruebas concluyentes que indiquen que el procesado tuviera la intención de matarla. «Era consciente de que podía causarle la muerte con la acción, pero no se ha probado que tuviera intencionalidad», ha dicho el portavoz. Fiscalia pide 19 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía, rebajando en 4 años la petición inicial. La defensa solicita la pena mínima por un homicidio imprudente.

El juicio ha quedado visto por sentencia este miércoles después de la lectura del veredicto por parte del portavoz del jurado popular.