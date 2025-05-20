Viñuales no olvida Sant Salvador: «La voluntad existe y los fondos se encuentran»

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Ayer el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, celebró la recuperación la Ley de Barrios por parte del Govern, reafirmando la decisión del Ayuntamiento de presentar el Plan Integral de la Part Baixa, un proyecto, explicó, que «se trabajó durante muchos meses, con todos los agentes sociales y económicos del barrio», y que ahora, tal como adelantó Diari Més, está siendo modificado para «desarrollar todavía más» las acciones dedicadas al ámbito social. «El texto de la Ley nos encaja mucho con el Plan de la Part Baixa, así que esperamos y deseamos que podamos alcanzar este hito», manifestó el alcalde.

Así y todo, aseguró, esta primera selección no implica que el consistorio «deje de lado» otros barrios del municipio, como es el caso de Sant Salvador, una de las zonas que más les preocupa. Por este motivo, explicó, actualmente se está trabajando en un plan social para dar respuesta a las demandas de los vecinos. Un plan, expresó el alcalde, que podría presentarse en futuras convocatorias.

«La voluntad existe, y la capacidad inversora se encuentra», manifestó. De esta manera, el alcalde afirmó que el plan incluirá «muchísimas acciones sociocomunitarias», entre las cuales destacó la incorporación de educadores de calle en el barrio. Esta medida abarcará toda la ciudad y tiene un presupuesto de 500.000 €.