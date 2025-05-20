La Tarraco Arena acoge la XXVII Convención Nacional del Grupo Tecnocasa con más de 4.000 asistentes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La ciudad de Tarragona se convierte este fin de semana en el centro neurálgico del sector inmobiliario y financiero con la celebración de la XXVII Convención Nacional del Grupo Tecnocasa. El acontecimiento, que tendrá lugar en la San Miguel Tarraco Arena, reunirá a más de 4.000 participantes, entre franquiciados, agentes inmobiliarios y financieros, así como personal de la sede central de Barcelona y de las diferentes delegaciones del Estado español.

También estarán presentes representantes internacionales procedentes de países como Italia —de donde es originaria la marca—, Francia y México, reforzando así el carácter global de un encuentro, que por primera vez se lleva a cabo en Tarragona, después de celebrarse en anteriores ediciones en ciudades como Málaga y Santander.

La convención estará presidida por Vittorio Rossi, presidente del Grupo Tecnocasa en España, quien liderará una jornada en que se hará balance de la situación actual del grupo, se analizará el estado de los sectores inmobiliario y financiero, y se darán a conocer los objetivos estratégicos para los próximos meses, entre los cuales destaca la ambición de alcanzar las 1.000 oficinas franquiciadas en el país.

El acto también incluirá el reconocimiento a las mejores oficinas y profesionales del grupo durante el año anterior, con una gala que contará con presentadores y actuaciones de primer nivel.

Con más de 920 puntos de venta repartidos por toda España a través de las marcas Tecnocasa, Tecnorete y Kìron, el grupo se mantiene en constante crecimiento. El año 2024, sus redes intermediaron más de 17.000 operaciones de compraventa y Kìron ayudó a más de 6.500 familias a acceder a la financiación para adquirir una vivienda. Desde su llegada a España en 1994, Kìron ha facilitado la obtención de crédito además de 150.000 familias, mientras que las redes inmobiliarias han participado en más de 282.000 operaciones.

En Cataluña, el Grupo Tecnocasa dispone de más de 110 oficinas, dos de las cuales en la misma ciudad de Tarragona.