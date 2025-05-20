El 'Posa't la Gorra' vuelve al Camp de Mart el domingo 8 de junio

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Posa't la Gorra! de Tarragona llega con más fuerza que nunca al Camp de Mart. La fiesta, impulsada por la Associació de Familiars i Amics Oncològics de Catalunya (AFANOC) y organizada conjuntamente con la consejería de Salut del Ayuntamiento de Tarragona, se celebrará el próximo domingo 8 de junio en el Camp de Mart de Tarragona.

El periodista Xavier Grasset y la actriz Anna Bertran, compañeros del programa La Selva del 3cat, serán los encargados de dinamizar esta edición que empezará a las 11 horas y se alargará hasta las 14 h. Además también habrán las actuaciones del grupo de animación infantil Els Atrapasomnis, la Banda Infantil de la Unió Musical de Tarragona y la Bandarra Street Orkestra, entre otras colaboraciones.

También habrá una decena de talleres a cargo de entidades y empresas del territorio. El momento institucional de la fiesta llegará con la lectura del manifiesto, un espacio que pone de relieve el agradecimiento y las reivindicaciones de las personas que viven o han vivido de cerca la realidad del cáncer infantil. Por primera vez, se organizará un gran sorteo solidario con el objetivo de recaudar fondos para mantener la gratuidad de los servicios que se ofrecen a las familias. El precio del boleto es de 2€ y se puede conseguir en la sede del AFANOC en Tarragona o el mismo domingo 8 de junio.

La gorra

La gorra, a un precio de 8 euros (tallas infantil y adulto), será la entrada en la fiesta. Se podrá adquirir a través de la web y la sede del AFANOC en Tarragona (calle Adrià, 9), en los puntos de venta autorizados o bien el mismo día de la fiesta. La nueva gorra tiene un diseño impactante que combina únicamente dos colores, el negro y el amarillo, y la cara de un tigre, como elemento principal, el animal que simboliza la fuerza, el poder y el coraje, valores que están presentes en las personas que viven el proceso del cáncer infantil como son los niños y adolescentes con cáncer y sus familias.

El diseño de la gorra de esta campaña ha ido a cargo de Asis Percales, ilustrador y dibujante nacido en Granada el año 1986 y que vive actualmente en Barcelona.

El objetivo de la campaña es dar a conocer la realidad existente entorno los niños y adolescentes con cáncer y sus familias, recaudar fondos con la finalidad de mantener la atención psicosocial y todos los servicios que el AFANOC ofrece gratuitamente a las familias, como también ayudar a mejorar sus condiciones en los hospitales. Al mismo tiempo, la campaña también ayudar a mantener La Casa dels Xuklis, un recurso temporal para las familias que se tienen que desplazar a los hospitales de referencia de Barcelona para que sus hijos e hijas reciban tratamiento.