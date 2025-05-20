Oriol Grau: «Tarragona es una ciudad dura para vivir allí y para trabajar, pero también puedes hacer mucho»

Oriol Grau en una de las imágenes promocionales de la obra, donde da vida a ‘la madre’.Cedida

Con ‘La mare, el dimoni i jo’ se suma al fenómeno de la autoficción. ¿Cómo surge el proyecto?

«La verdad es que fue un encargo, aunque muy sabroso de asumir. Joan Negrié, el productor ejecutivo de la obra, me dijo literalmente: ‘Oriol, tienes que escribir una autoficción, un monólogo,’ y así lo hice. También es la primera vez que hago un monólogo en mi vida, y estaba un poco ‘acojonado’, pero encuentro que ha salido bastante bien».

¿Cómo afrontó este reto? No es fácil ponerse en el centro del relato.

«Decidí hablar de mi faceta más conocida, la parte pública, pero no de la vida íntima. Más bien, es una respuesta teatral a una pregunta que me hacen a menudo cuando salgo de Tarragona: ‘¿Qué haces ahora, que ya no sales en la tele?’ Y entonces, doy una respuesta fantástica, en el sentido mágico, no realista».

¿Dónde empieza la ficción y dónde acaba la verdad?

«Es un batiburrillo. El público tendrá que averiguar qué es real y qué no. Hay cosas muy evidentes, como el personaje del demonio, que obviamente es inventado... o no del todo, ya que es el demonio Cobalt, una figura existente en la demonología europea. Pero yo explico las cosas como si me hubieran pasado de verdad».

¿Por qué cree que la autoficción está ganando tanta popularidad últimamente?

«Las modas van y vienen, también en el mundo del teatro. En todo caso, es un género barato, a menudo hay sólo un actor en el escenario, y eso, en los tiempos que corren, ayuda. Yo, de hecho, pregunté al productor si podía tener un cuerpo de baile de cuatro bailarines en tanga... pero me dijo que ¡con un músico ya tenía suficiente!».

A pesar de ser un monólogo no está completamente solo en el escenario.

«Me acompaña el músico Roger Conesa. ¡Suerte de él! Es un artista multidisciplinar, toca todo tipo de instrumentos, desde el piano hasta la guitarra, pasando por el saxo, el violín y muchos otros. ¡Se atreve, incluso, con un serrucho! Creo que es muy interesante de ver y además para mí es un apoyo muy importante, ya que me ayuda mucho a sostener el peso del texto y del espectáculo».

Un solo actor, tres personajes. ¿Cómo funciona eso?

«En Ràdio Barcelona ya había hecho muchos personajes diferentes y los cambios rápidos me eran familiares. Aquí hago de madre, de demonio y de mí mismo, pero también salen otros personajes y escenas teatrales que interpretamos entre Roger y yo. En total, podemos llegar a hacer una veintena de personajes».

¿Cómo nacen estos tres protagonistas? ¿Por qué la madre y el demonio?

«Necesitaba un conflicto. Mi madre real era una buena persona, pero teatralmente no daba mucho juego. Así que creé una madre perversa y controladora. El demonio, en cambio, es real dentro de la literatura demonológica: el demonio Cobalt, patrón de los comediantes y director de los teatros del infierno. Es divertido, engañoso, teatral... y encaja perfectamente».

¿Y su propio personaje, cómo lo construye? ¿En qué etapa de su vida lo conocemos?

«La obra arranca cuando tenía 12 años, que es cuando decidí ser actor. A partir de aquí paso por varias etapas. Los 16, los 20, cuando entré en El Terrat, etc. También hago un homenaje a mis años como cantante de orquesta, y a los diferentes personajes a los que di vida durante ocho años en Ràdio Barcelona. Al final es eso, una pieza llena de pequeños homenajes a las personas que han seguido mi trayectoria, pero también pensada para hacer disfrutar a un público que no me conoce, porque no deja de ser una historia fantástica, mágica y cómica».

La sinopsis de la obra promete una «revelación inconfesable» sobre la «caída de una carrera que se prometía brillante»...

«Toda esta parte oscura se trata en tono irónico, porque yo no lo viví así, en absoluto. Sobre todo fuera de Tarragona, hay gente que me dice ‘De repente salíamos de verte constantemente en la tele o en la radio, y un día... ¡zas, desapareces del panorama!’. Pero no desaparecí, lo que pasa es que dejé de salir tanto en pantalla, pero seguía trabajando. Por ejemplo, dirigí 39 capítulos de Plats Bruts. Lo que pasa es que si no sales, para mucha gente no existes. En un momento dado decidí volver a Tarragona, porque es donde me siento más cómodo. Aquí tengo a mi gente, es mi campamento base. Y aunque Tarragona es una ciudad dura para vivir allí y para trabajar, también puedes hacer mucho. Además, fue una oportunidad para volver al teatro, que me apasiona, pero lo tenía muy olvidado».

¿Diría que es este el mensaje de la obra, seguir el camino de uno mismo?

«Creo que es un llamamiento a la desobediencia. Cuando tienes un instinto, un deseo, tienes que salir adelante, no hacer caso de lo que te puedan decir, y hacer lo que consideres necesario para sentirte realizado».