El modelo de carril bici criticado en Pere Martell se repetirá en Prat de la Riba

El Ayuntamiento de Tarragona implantará este año dos nuevos carriles bici en la ciudad: uno en la avenida Andorra y otro en Prat de la Riba. El consistorio lo hará a la vez que elimina el de Pere Martell por las críticas vecinales, la «infrautilización» del vial y los «problemas de espacio» que generaba en los autobuses municipales.

El consejero de Urbanismo, Nacho García Latorre, ha justificado esta diferencia de opiniones asegurando que «las condiciones de estas calles son muy diferentes entre sí». En este sentido, cree que la «congestión» que se vive en Pere Martell no se producirá en los otros dos puntos.

Hace pocos días, el Ayuntamiento sacó a licitación la pavimentación de las avenidas Andorra, Prat de la Riba y Roma. Para ejecutar estos tres proyectos, el consistorio destinará un presupuesto de 689.755,14 euros (IVA incluido). Más allá de mejorar el asfaltado de la calzada, también se producirán cambios en la movilidad de algunas de estas arterias de la ciudad.

Donde habrá alteraciones más notables estará en Prat de la Riba, donde se prevé pintar un carril bici que unirá la plaza Ponent hasta la plaza Imperial Tàrraco. Esta nueva instalación implicará la desaparición de uno de los tres carriles de circulación para vehículos que hay actualmente. Por lo tanto, quedarán sólo dos. La hilera de aparcamientos que queda a la izquierda —mirando a la Imperial Tàrraco- se desplazará hacia el centro de la calzada para generar el tramo ciclable entre los coches estacionados y la acera, y dar seguridad a los ciclistas.

El mismo cambio, al revés

Justamente, a pocos metros de Prat de la Riba, se producirá este mismo cambio, pero al revés. Y es que el Ayuntamiento tiene previsto eliminar el carril bici actual y recuperar los tres viales de circulación para los vehículos. Entre otros, por las dificultades que se encuentran los buses de la EMT cuando circulan por allí. El consejero de Urbanismo recuerda que las paradas de Prat de la Riba, en el tramo entre Ramón iCajal y la Imperial Tàrraco, han desaparecido, y eso hace que el tráfico sea más fluido.

Sin embargo, asegura que, una vez esté instalado el nuevo carril bici, se hará un seguimiento para observar si este nuevo vial ocasiona algún problema en la movilidad en la zona. «Si tenemos que hacer marcha atrás, lo podemos hacer», señala García Latorre, quien remarca que «no habrá elementos fijos y sólo sería necesario repintar».

Donde también se hará uno es en la avenida Andorra, que también vivirá un lavado de cara con su propio proyecto de pavimentación. En este caso, no se eliminará ninguno de los dos carriles de circulación para vehículos —uno por sentido—, sino que se reducirá la anchura de estos y se suprimirá la media que los separa. Eso permitirá mantener incorporar un nuevo tramo ciclable enganchado a la acera donde se encuentra el Viding, con que conectará la avenida de Argentina con el carril bici de Marquès de Montoliu, vía la Imperial Tàrraco.

«Si se hubiera urbanizado el Plan Parcial 1, el vial podría llegar hasta Sescelades», indica el tercer teniente de alcalde. Las hileras de aparcamiento se mantendrán a ambos lados de la avenida, aunque se perderán algunas plazas tanto en la parte superior como inferior de la calle. Eso sí, la zona de estacionamiento que queda más próxima al lado del Viding, se moverá y quedará entre el nuevo vial ciclable y el carril para vehículos. Además, se pintará un paso de peatones a la altura del gimnasio.

El otro nuevo carril bici proyectado en Tarragona es el que pasará por los barrios de Llevant. Las obras, que se prevén licitar este año, irán a cargo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el proyecto se dividirá en dos fases. La primera cubrirá el trayecto entre la rotonda situada al final de la Vía Augusta y la Móra, mientras que la segunda, actualmente en proceso de redacción, ampliará la intervención, haciendo llegar el vial ciclable hasta Altafulla.