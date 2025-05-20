Diari Més
Un herido en el incendio en el antiguo Hostal del Sol de la Part Alta

El fuego se inició pasadas las diez de la noche

Incendio en el solar del antiguo Hostal del Sol.

Cinco dotaciones de Bombers de la Generalitat han trabajado esta noche del lunes en un incendio en el antiguo Hostal del Sol de Tarragona de la Part Alta. El aviso lo recibieron a las 22.11 horas y se desplazaron hasta el solar situado en el paseo de Sant Antoni donde estaba quemando una caseta.

Según explica el cuerpo de emergencias, la construcción ha quemado completamente. Los bomberos revisaron la afectación por humo en los bloques próximos. Mientras que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atendió a una persona por quemaduras e inhalación de humo.

