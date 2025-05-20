El Grupo Impulsor del Área Metropolitana se volverá a reunir el próximo 12 de junio

Imagen de la reunión de los miembros del Grupo Impulsor del Área Metropolitana de junio del 2024.Diputación

El Grupo Impulsor del Área Metropolitana del Camp de Tarragona se volverá a reunir el próximo 12 de junio. Este será el primer encuentro después de la crisis que se vivió a principios de abril por la futura estación intermodal proyectada en el término municipal de Vila-seca. La intención es poder reanudar el contacto entre las miembros que integran este ente de gobernanza para avanzar en la confección de la estrategia territorial.

El Ayuntamiento de Vila-seca no ha vuelto a pronunciarse desde que comunicó que abandonaba temporalmente todos los grupos de trabajo del Grupo Impulsor después de conocer la voluntad del Ayuntamiento de Tarragona de situar la estación intermodal en la Horta Gran.

Fuentes consultadas por el Diari Més aseguran que «ya se han calmado las tensiones» y afirman que este conflicto estaría «superado». Sin embargo, el consistorio vilasecano no ha querido manifestarse, de momento, sobre su participación en la próxima reunión que tendrá lugar en junio.

Durante este encuentro, se tratarán temas primordiales para el futuro del Área Metropolitana del Camp de Tarragona. Entre otros, se pondrá sobre la mesa que el Grupo Impulsor —nacido en diciembre del 2023— se constituya como una asociación.

La presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, desgranó esta propuesta en una entrevista en Ràdio Ciutat el pasado marzo, donde explicaba que los municipios harán aportaciones económicas para financiar este organismo que tendrá personalidad jurídica propia.

Promoción económica

También está pendiente la creación de la futura agencia de promoción económica, un instrumento que servirá para captar recursos e inversiones a nivel internacional. Eso permitirá que los municipios puedan trabajar de forma integral y unitaria para ofrecer muchos más atractivos turísticos y de ocio de forma conjunta.

La reunión también servirá para seguir definiendo los pasos para establecer un transporte público metropolitano, con el objetivo de unificar su gestión. Hay que recordar que la Diputación ha encargado a una consultora externa el servicio de asistencia técnica para la redacción de una estrategia territorial con dimensión metropolitana, así como el correspondiente plan de acción para implementarla.