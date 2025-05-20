Imagen de una pista de pádel del Club Tennis Tarragona que queda junto en la zona de viviendas de Cala Romana.Diario Más

La Guardia Urbana (GUT) se presentó en las instalaciones del Club Tennis Tarragona el pasado miércoles para precintar cinco pistas de pádel y una multideportiva de la zona Park. Los agentes actuaron a instancias del Ayuntamiento, que ordenó la clausura de esta parte del complejo porque «no se ha dado cumplimiento por parte del titular a los requerimientos municipales efectuados».

Según explican fuentes municipales, el verano pasado, un vecino de la zona interpuso una denuncia por «contaminación acústica», ya que algunas pistas de pádel se encuentran junto a la zona de viviendas. A raíz de este hecho, el Órgano Técnico Ambiental Municipal elaboró un informe desfavorable y, el 8 de julio del 2024, el consistorio requirió al Tennis Tarragona que, en el plazo de un mes, presentara diferente documentación con el fin de «legalizar» estas instalaciones.

En los últimos años, en raíz de los aguaceros del 2022 que inundaron el complejo, el club ha estado realizando reformas en la zona Park. Por eso, la administración local pidió a la entidad deportiva que entregue el proyecto técnico descriptivo de las modificaciones realizadas y su adaptación a la normativa.

También le exigió certificado por parte de un técnico que acredite que la actividad que se lleva a cabo y sus instalaciones se ajustan al proyecto y cumplen cono todos los requisitos normativos. Asimismo, se le obligó a presentar un control periódico con mediciones de ruido y luminosidad.

El pasado 24 de febrero, el Ayuntamiento volvió a requerir al Tennis Tarragona todos estos documentos, amenazando con la clausura de algunas pistas. Esta se acabó produciendo, finalmente, el pasado 13 de mayo. Después de la actuación de la Guardia Urbana, el club comunicó a los socios que se estaban gestionando todas las accionas necesarias para resolver la situación tan pronto como fuera posible. En el escrito, afirmaban que tienen todas las licencias en vigor para poder ejercer la práctica deportiva en esta zona.

El presidente de la entidad, Luis Salas, asegura que toda la documentación se entregará, como máximo, hoy. Desde el club consideran que la decisión del consistorio ha sido «arbitraría» y «desmesurada». «Nos gustaría verdadero cuántos equipamientos deportivos de Tarragona han sido precintados porque se han hecho modificaciones», indica Salas, quien considera que «si se hubiera precintado por una cuestión de orden público o de vulneración de los derechos fundamentales, ya lo hubieran hecho hace meses y no ahora».

Por otra parte, recuerda que en el club se practica pádel «desde tiempos inmemoriales» y las licencias que tiene el club de las instalaciones son «de 1987 y en 2012». Además, señala que los equipamientos deportivos quedan exentos de la ley de protección contra la contaminación acústica, después de la última modificación del 26 de marzo. Salas espera que «todo se solucione pronto», ya que la clausura de las pistas afecta «a más de 120 niños y niñas de la escuela del club».