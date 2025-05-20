Atropellan a una mujer en la calle Higini Anglès de Tarragona

Una dotación del SEM en la calle Higini Anglès, no se ha producido el atropello.Cedida

Una mujer ha resultado herida esta mañana después de ser atropellada en la calle Higini Anglès de Tarragona. Los hechos han tenido lugar hacia las 9:30 horas, a la altura del número 10 de este vial.

Después del accidente, la víctima se encontraba consciente en todo momento y, afortunadamente, no ha quedado atrapada. Los servicios de emergencia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han atendido a la mujer in situ y han valorado su estado de salud.

La Guardia Urbana también se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para gestionar el incidente.