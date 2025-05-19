Tarragona arranca este viernes la II Feria de la Psicología

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Después del éxito de la primera edición llevada a cabo el año pasado, este viernes por la tarde la Rambla Nova volverá a ser el escenario de la Feria de la Psicología, un acontecimiento organizado por la Delegación Territorial de Tarragona del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña (COPC) con la colaboración del Ayuntamiento de Tarragona. Esta segunda edición volverá a ofrecer varias actividades gratuitas y abiertas a toda la ciudadanía con el objetivo de dar a conocer la importancia del bienestar emocional.

La Feria abrirá este viernes 23 de mayo a las 17.15 horas en la Rambla Nova, en el tramo comprendido entre las calles Fortuny y Canyelles; y se alargará hasta el día siguiente el sábado al mediodía. Constará con tres espacios diferenciados que ofrecerán charlas divulgativas, espacios para niños y adolescentes; y, como novedad, este año habrá un conjunto de carpas con entidades del territorio relacionadas con la salud mental.

El acontecimiento se ha presentado este lunes por la mañana con la participación del consejero de Salud Pública, Mario Soler quien ha destacado que «después de la buena acogida del año pasado, este año la feria repite y lo hace con un formato mayor y con cerca de una decena de entidades que participan por primera vez». «Esta feria es una ventana, un espacio familiar que tiene el objetivo de dar a conocer la importancia del bienestar emocional en el día a día. Es otra de las iniciativas de la sociedad tarraconense que interpela a toda ciudadanía y por eso hacemos un llamamiento a todo el mundo a acercarse a la Rambla Nova a partir de este viernes por la tarde», ha concluido Soler.

Por su parte, la presidenta de la Delegación Territorial de Tarragona del COPC, Eva Llatser ha destacado que «la buena acogida de la Feria de la Psicología el pasado mes de septiembre ha motivado la organización de una nueva edición con el fin de convertirse en un espacio de proximidad que la ciudadanía tenga presente en su día a día. El bienestar emocional nos ayuda a alcanzar nuestros hitos, a superar los altibajos diarios, adecuarnos a situaciones cotidianas de estrés o a tener una buena red de relaciones sociales entre otros. Por lo que la psicología se convierte en un eje vertebrador para alcanzar una buena salud mental».

Llatser ha añadido que «las charlas divulgativas del espacio 2 quieren acercar la psicología a la ciudadanía con temas de la vida cotidiana, donde el público asistente podrá resolver las dudas que tenga formulando preguntas al final de cada una de ellas.»

¿En el primer espacio de la feria, denominado Qué puede hacer la psicología para ti?, profesionales especializados en diferentes áreas de la psicología ofrecerán breves charlas divulgativas para tratar aspectos que afectan a la ciudadanía en su día a día y explicarán de forma práctica de qué herramientas dispone la psicología con el fin de sostener estas situaciones y como mejorar el bienestar emocional.

En el segundo espacio, denominado Better togehter. Juntos llegamos más lejos, habrá actividades para dos franjas de edades (de 3 a 8 y de 9 a 15 años) para aprender la importancia de escuchar, confiar, ayudar y construir todos y todas en la una. Y como novedad en esta segunda edición, el tercer espacio estará conformado por carpas de entidades colaboradoras del territorio relacionadas con la salud mental para dar visibilidad a sus proyectos.

La II Feria también contará con un espacio informativo donde se explicará la totalidad de los servicios que puede ofrecer el COPC a la ciudadanía. Toda la información sobre el acontecimiento se puede consultar en esta web del COPC: https://www.copc.cat/fira-psicologia-2025