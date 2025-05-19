Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Port Tarragona ha presentado este lunes su plan de actuación para el control de la población de palomas, una problemática que afecta tanto a la actividad portuaria como a la ciudad. La reunión ha contado con la presencia del presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona (APT), Santiago J. Castellà, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, así como representantes de las empresas estibadoras, responsables municipales y personal técnico.

El plan se desplegará en cuatro grandes ámbitos de actuación: la mejora del cierre de las naves de almacenaje de cereales, el incremento de la limpieza en las tenazas, la optimización de los protocolos de actuación para las empresas logísticas y la formación de los equipos implicados. Además, se creará un sistema de seguimiento y evaluación de las medidas implementadas.

La propuesta ha sido fruto de la mesa bilateral Puerto-Ayuntamiento, constituida hace medio año, y responde al compromiso compartido de ofrecer soluciones conjuntas a los retos que afectan tanto a la actividad portuaria como a la convivencia urbana.

Santiago J. Castellà ha destacado el valor de esta colaboración: «Valoramos muy positivamente el trabajo que hace el Ayuntamiento para evitar la nidificación y reproducción de las palomas en la ciudad, y estamos convencidos de que las medidas que hoy presentamos ayudarán a minimizar las afectaciones. Desde el Port Tarragona destinaremos todos los esfuerzos necesarios por contribuir.»

Por su parte, la consejera de Limpieza, Sonia Orts, ha remarcado que «el trabajo conjunto con el Puerto es clave, porque sabemos que está en esta zona donde las palomas encuentran alimento. Estamos actuando para evitarlo de manera decidida.»

Durante la presentación, el APT ha detallado que, además de reforzar la limpieza y la formación, se desarrollará un living-lab para experimentar y co-crear soluciones con todos los actores implicados. Jordi Baucells, experto encargado de los informes técnicos, ha asesorado la elaboración del plan.