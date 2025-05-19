El Hospital Joan XXIII inaugura un laboratorio pionero en medicina de precisión cardiaca

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Hospital Universitario Joan XXIII ha dado un paso adelante en la investigación médica con la puesta en marcha del nuevo Laboratorio de Investigación Translacional en Cardiología, una infraestructura destinada a profundizar en el estudio del tratamiento antitrombótico de las enfermedades cardiovasculares aterotrombíticas. Este proyecto se enmarca dentro del Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV) y nace con una clara apuesta por la medicina de precisión, que busca ofrecer una atención más personalizada y eficaz a los pacientes.

Sólo en la provincia de Tarragona, miles de personas son tratadas anualmente con fármacos antiagregantes plaquetarios después de sufrir un infarto de miocardio u otras patologías aterotromboticas. No obstante, la respuesta a estos medicamentos no es homogénea entre los pacientes. Mientras algunos no alcanzan el efecto terapéutico esperado —con el consiguiente riesgo de nuevos acontecimientos isquémicos—, otros pueden sufrir hemorragias por una respuesta exagerada.

En este contexto, el nuevo laboratorio permitirá evaluar de forma detallada la respuesta individual en los fármacos antitrombótiocs, mediante pruebas de funcionalismo plaquetario y el estudio de polimorfismos genéticos, con el objetivo de definir estrategias terapéuticas personalizadas.

Según el Dr. José Luis Ferreiro, cabeza del Servicio de Cardiología del Hospital Joan XXIII, «es esencial identificar qué pacientes se beneficiarán más de determinados fármacos y ajustar las dosis o combinaciones para reducir riesgos y mejorar los resultados clínicos». Ferreiro es también uno de los 25 expertos internacionales que han participado en la elaboración de un documento de consenso publicado en la revista JACC Cardiovascular Interventions, en el que se establecen las recomendaciones actuales para el uso clínico de pruebas genéticas y de funcionalismo plaquetario. Este documento ofrece pautas claras para optimizar el tratamiento antiagregante, especialmente en pacientes que se someten a una intervención coronaria percutánea.

El Laboratorio, ubicado inicialmente en el área del Biobanco, representa el compromiso del Hospital Joan XXIII con la investigación translacional, orientada a trasladar los avances científicos a la práctica clínica. Aunque el foco inicial es el ámbito del tratamiento antitrombótico, se prevé incorporar progresivamente nuevas líneas de investigación en otras patologías cardiacas, siempre con la mirada puesta en una medicina más personalizada y efectiva.