Desmantelan un narcopiso en el barrio de Campclar de Tarragona y detienen a siete personas

Los Mossos d'Esquadra han desmantelado un punto activo de tráfico de drogas en el barrio de Campclar, en Tarragona, con la detención de siete personas —seis hombres, uno de ellos menor de edad, y una mujer— como presuntas autoras de delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico.

El operativo policial, desarrollado el jueves pasado a las 11.00 h, incluyó dos entradas simultáneas en un local y un almacén anexo, desde donde se almacenaba y distribuía la droga. Durante las vigilancias previas, los agentes observaron cómo los consumidores adquirían las sustancias en uno de los locales e, inmediatamente después, las consumían en el espacio contiguo.

Los investigadores detectaron un sofisticado sistema para evitar la detección policial: los vendedores habían instalado un pulsador a pie de calle que los compradores activaban para hacer saber que querían adquirir droga. Una vez completada la transacción, retiraban el timbre a través de un agujero hecho en la pared.

Los consumidores disponían de un pulsador a pie de calle el cual activaban cada vez que querían adquirir droga.Cedida

En el transcurso de los cacheos, los Mossos decomisaron 88 monodosis de cocaína, siete de hachís, tres de heroína, dos piezas de esta misma sustancia en forma de roca y una bolsa con 30 gramos de marihuana.

Después del operativo, tres de los detenidos declararon en comisaría con la instrucción de comparecer ante la autoridad judicial cuándo sean requeridos. El menor de edad prestó declaración el viernes delante de la Fiscalía de Menores de Tarragona, mientras que el resto de detenidos pasaron el sábado a disposición judicial ante el juzgado de guardia.

La investigación, iniciada a principios de año, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. La actuación policial ha permitido clausurar lo que se considera el principal punto de distribución de drogas en el barrio de Campclar y recuperar dos inmuebles que serán puestos a disposición de las autoridades competentes.