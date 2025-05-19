El carril bici de la calle Pere Martell de Tarragona desaparecerá entre junio y julio

El carril bici de Pere Martell entró en funcionamiento en junio del 2021 y, cuatro años después, el Ayuntamiento ha decidido eliminarloGerard Martí

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

La eliminación del carril bici de la calle Pere Martell se producirá, finalmente, a principios de verano. El Ayuntamiento de Tarragona tenía la intención de sacarlo durante la primavera, pero, ahora, la previsión municipal es que se acabe suprimiendo entre junio y julio. Tal como explicó al conseller de Urbanismo, Nacho García Latorre, al Diari Més, la decisión de suprimirlo está consensuada con la plataforma vecinal 'Treballem per Pere Martell'.

Este cambio comportará también la recuperación del tercer carril de circulación para vehículos, el cual desapareció con la construcción de este vial para bicicletas ahora hace cuatro años. La «infrautilización» de esta instalación, así como las quejas por parte de los residentes de la zona han sido las principales razones que han llevado al gobierno municipal a decantarse por su eliminación.

En octubre del año pasado, la plataforma 'Treballem per Pere Martell' presentó casi 400 firmas al Ayuntamiento para reclamar la supresión de un carril bici que se implementó en junio del 2021. Fue un proyecto impulsado por el gobierno de Pau Ricomà (ERC) y que, desde desde el principio, generó disparidad de opiniones entre la ciudadanía.

Los vecinos que están en contra consideran que es «problemático» tanto para los comercios como para los residentes de la zona. En este sentido, señalan el peligro que supone en las entradas y salidas de los aparcamientos privados, ya que los coches tienen que invadir este vial.

Cuando se instaló el carril bici en la calle Pere Martell, la idea era que, en una segunda fase, se prolongara hasta el barrio del Serrallo. El ejecutivo de Rubén Viñuales, sin embargo, acabó descartando su ampliación el pasado noviembre.

Después de haber tomado esta decisión, los socialistas creen que «no tiene sentido» mantener el tramo actual entre la plaza Imperial Tàrraco y la avenida Ramón y Cajal, el cual también genera «problemas de espacio» en los autobuses municipales. Es habitual ver coches y camiones aparcados en doble fila en la calle Pere Martell, que cuenta con varias paradas de la EMT.

Hay que recordar que la decisión del gobierno municipal no ha gustado a todos los grupos de la oposición. Mientras que Junts per Catalunya, el Partido Popular y Vox se han mostrado a favor; tanto en Comú Podem como Esquerra Republicana se han opuesto frontalmente.

Posibles cambios a futuro

Con la recuperación del tercer carril para vehículos, el actual vial para bicicletas volverá a convertirse en una hilera de aparcamiento. El consistorio planteó a los vecinos la opción de instalar plataformas ocupando plazas de estacionamiento para colocar las terrazas de los bares.

Así, se ganaría espacio para los peatones en unas aceras que se podrían ampliar en un futuro. De momento, se ha descartado a corto plazo, ya que es un proyecto que tardaría a ejecutarse.

Pere Martell perderá su carril bici, pero dos calles próximas ganarán uno en los próximos meses. El Ayuntamiento de Tarragona asfaltará las avenidas Prat de la Riba y Andorra y aprovechará que se reparará la calzada para hacer otras modificaciones en ambas calles, como la instalación de un carril bici.