Un conductor se da a la fuga después de chocar con un motorista en la calle Real de Tarragona

Un vehículo se dió a la fuga este viernes por la noche después de chocar con un motorista en la calle Real de Tarragona. Los hechos tuvieron lugar hacia las 21.36 horas, momento en que los servicios de emergencia recibieron el aviso.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), la Guardia Urbana, y una dotación de los Bomberos, que finalmente no tuvo que intervenir, ya que el accidente fue de carácter leve.

A la llegada de los cuerpos policiales y de emergencia, el conductor del vehículo implicado en la colisión ya había abandonado el lugar de los hechos. Esta conducta ha motivado la apertura de una investigación por parte de la Guardia Urbana.