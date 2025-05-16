Susto en Tarragona: incendio de un piso junto a una gasolinera

Un incendio declarado esta mañana en un segundo piso de un bloque de cuatro plantas situado en el cruce entre la calle Jaime I y la calle Real, en Tarragona, ha obligado a confinar tres viviendas y ha provocado la evacuación de dos personas, según ha informado el cuerpo de Bomberos, en una información que no ha confirmado el Servicio de Emergencias Médicas (SEM).

Los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso a las 10:31 horas y han desplazado hasta seis dotaciones en el lugar de los hechos, muy próximo a una gasolinera, hecho que ha incrementado la preocupación inicial por una posible propagación.

El incendio, que ha afectado a un piso del segundo nivel de un edificio con planta baja y cuatro pisos, ya ha sido extinguido, según han confirmado fuentes de los Bomberos. En estos momentos, los efectivos siguen trabajando en la revisión y ventilación de los espacios afectados para asegurar la zona y evitar posibles resurgimientos.