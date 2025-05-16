Roger Mas: «Actuando con la cobla hay una alegría y un sentimiento que estamos viviendo alguna cosa especial»

Publicado por Creado: Actualizado:

Presentad el segundo volumen del trabajo ‘Roger Mas y la Cobla Sant Jordi’. ¿Siempre habías tenido claro que habría una segunda parte?

«Estaba previsto desde el principio. Incluso el diseño de la portada que hizo Perejaume, que eran letras blancas sobre fondo negro, preveía una segunda parte como la que ha hecho ahora. Lo que no estaba previsto era tardar tanto, pero todo este tiempo hemos ido trabajando y creciendo juntos con la copla, y las condiciones para volver se han dado ahora, al cabo de doce años».

¿Si ya preveías que habría dos entregas, concebiste este proyecto ya pensando en cada una de las partes?

«En las dos hemos trabajado con una misma estructura, que es ofrecer un tercio de material inédito, un tercio de versiones con cobla de mis canciones y, finalmente, la parte más divertida: como la copla tiene esta sonoridad que entendemos muy nuestra y mucho de aquí, me pareció un ejercicio muy interesante hacer una excursión para grandes canciones de tradiciones lingüísticas vecinas y las reversionó en clave de copla. Además, hacerlo manteniendo el idioma original, sin adaptar la letra. Es una parte en que yo canto en castellano, francés, italiano o aranés a través de nuestra identidad, adaptándolo a la sonoridad de la copla. También es una manera de dejar claro que una cosa que se hace desde el local puede abarcar el universal. Eso, de hecho, es lo que hacen todas las tradiciones. Cualquier otra lengua interpreta el mundo desde su punto de vista, pero los catalanes siempre nos miramos las cosas con un filtro más, por desgracias de la historia».

¿El hecho de trabajar con la cobla te condicionó a la hora de escoger el repertorio?

«Escojo el repertorio pensante que lo quiero adaptar a la cobla, pero eso no me acondiciona, porque con cobla se puede hacer cualquier cosa. Lo que busco es hacer cosas que, si no fuera con la copla, serían muy difíciles de hacer».

¿Me puedes poner un ejemplo?

«Un pi de tres branques, que ata la Comunidad Valenciana, las Islas y el Principado. Una pieza como esta, que tiene una canción de cuna valenciana, otra de Ibiza llamada Flors de baladre, que es como un himno de las Islas, y una pieza carnavalesca de Solsona, por el tipo de arreglo que hemos hecho, necesita muchos instrumentos. Y una cobla es como una orquesta: hay cañas, metales, el contrabajo, el flautín, el tamboril... Además, añadimos una base de un trío de jazz, con batería y piano, que lo acaba convirtiendo en lo que en América sería una Big band. La verdad es que resulta muy divertido y hace que, además, pasen muchas cosas diferentes: desde tener quince personas en el escenario haciendo ruido, con la copla dándolo todo, hasta pianísimos y cosas muy pequeñas».

Vi el primer concierto y eso que os lo pasáis muy bien se transmite mucho al público. ¿Tenéis esta sensación? Era una apuesta arriesgada, la que hiciste...

«Bien, yo iba muy confiado, porque soy un poco inconsciente y, si una cosa se me gusta mucho, me parece que a todo el mundo le tiene que gustar. Pero es verdad que se acaba creando un clima estupendo. Y nosotros también notamos la diferencia entre cuando vamos solos y cuando actuamos juntos. Juntos hay más sensación de fiesta mayor, como una alegría y un sentimiento que estamos viviendo alguna cosa especial».

Antes decías que con la cobla habéis ido creciendo juntos. ¿Cómo ha evolucionado esta química musical que tenéis?

«Todo eso no sería posible sin el arreglo musical de Xavier Guitó. Hace muchos años que trabajamos juntos y conoce muy bien los dos lenguajes: el de la canción y el de la música. Cuando con el maestro Guitó empezamos a trabajar en los arreglos y en la estética musical del espectáculo, fuimos a buscar los límites de lo que podíamos hacer con la cobla. Ahora, con este segundo disco, nos hemos esforzado por ir a buscar aquello donde todo el mundo puede mostrar su mejor perfil. Esta sensación, en la música o en las artes, de que alguien está haciendo alguna cosa que domina perfectamente, me gusta mucho. Antes, eso, no lo hacíamos, y por eso ahora estoy muy contento: estamos donde teníamos que estar».