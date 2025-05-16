Oriol Grau se estrena en un monólogo de autoficción en la Sala Trono con la obra 'La mare, el dimoni i jo'

El actor Oriol Grau, en primer plano, y Roger Conesa, en segundo plano, en un momento de un pase de la obra 'La madre, el demonio y yo' en la Sala Trueno de Tarragona.ACN

El actor Oriol Grau estrena este viernes 'La mare, el dimoni i jo', un monólogo de autoficción donde repasa la trayectoria profesional desde el humor y la reflexión. Es la primera vez que Grau escoge este género para recordar los inicios artísticos y hacer «un clamor a la desobediencia». «Es un espectáculo que transita por muchos lugares, veremos un Oriol [Grau] que el público no espera ver, que transita por terrenos menos obvios,» ha apuntado al director de la obra, Roberto G. Alonso.

El monólogo se complementa musical y teatralmente con la participación de Roger Conesa, a quien construye el espacio sonoro. 'La mare, el dimoni i jo' se podrá ver tres fines de semana hasta el 1 de junio y cerrará la primera temporada de la Sala Trono en el Magatzem de Tarragona.

'La mare, el dimoni i jo' nace de un texto de Oriol Grau donde mezcla realidad y distopía, una obra donde el actor hace memoria de sus inicios e introduce elementos de ficción. Así, habla sobre como alcanzó el éxito y después, hace una «revelación inconfesable» por explicar su desaparición del panorama mediático. «Es una manera de desnudarme, pero enseño la patita y me vuelvo a tapar», ha bromeado Grau a la presentación de este viernes. A pesar de estar la primera vez que el actor se estrena en este género, ha reconocido que le ha resultado fácil escribir el texto. La principal preocupación, ha explicado, ha sido imaginar cómo sería el personaje de su madre, ya que cuenta con elementos de ficción que no coinciden con la realidad.

Si bien el humor está presente a lo largo de toda la obra, también lo está la reflexión y las emociones. En este sentido, el director Roberto G. Alonso ha apuntado que el texto no tiene una única lectura y cuenta con muchos matices. «Es evidente que es una obra de humor, pero no es de risotadas, te mantiene con la sonrisa todo el rato pero te hace reflexionar, con puntos emotivos. Para mí, eso tiene más riqueza que el camino de ir a reír y ya está», ha aseverado.

La música también tiene un papel importante a lo largo de la actuación; en este sentido, el músico Roger Conesa se ha encargado del diseño sonoro de 'La mare, el dimoni i jo' para «potenciar» lo que pasa a lo largo de una obra que ha definido como «ecléctico».

Más de la mitad de entradas vendidas anticipadamente

A pocas horas para el estreno de este viernes, 'La mare, el dimoni i jo' ya ha vendido anticipadamente un 60% de las 1.000 entradas disponibles durante los tres fines de semana en la Sala Trono. De momento, la obra se representará hasta el 1 de junio en Tarragona y ya tiene fechas previstas para seguir la estela por Barcelona y Mallorca. Con 'La mare, el dimoni i jo,' la Sala Trono cerrará su primera temporada en el Magatzem, con una programación que Negrié ha señalado que trabaja para crear el hábito de ir al teatro entre la sociedad tarraconense.