La misión comercial de la Cámara de Tarragona en Libia ya se encuentra en Roma

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Los nueve integrantes de la misión comercial de la Cámara de Tarragona en Libia, coordinada por Roberto Barros, director de Internacional, están todos sanos y salvos en Roma. Según han confirmado desde la Cámara, los empresarios han llegado a la una de la madrugada a la capital italiana.

Las nueve personas llevaban dos días atrapados en Trípoli (Libia) a causa de un conflicto con milicias han empezado el proceso de repatriación. Jueves por la noche, su director de Internacional, Roberto Barros, explicó que ya estaban en el aeropuerto a punto para salir del país africano. Barros afirmó que las ocho empresas que han participado en la expedición están «satisfechas, han hecho muy buenas reuniones y están contentas con las posibilidades que ofrece el país». Así, tal como detalló Barros, las compañías piensan en volver a Libia «si el ambiente no se enrarece».

El grupo había quedado atrapado en un hotel de Trípoli en medio del conflicto con milicias que vive el país. Habían llegado el lunes y las hostilidades en la zona los obligaron a confinarse unas horas al sótano del hotel por razones de seguridad. Posteriormente, ya este miércoles por la mañana, pudieron volver a las habitaciones y más tarde pudieron ser trasladados a la embajada española en Trípoli, donde han pasado la última noche.

Según explicó el ente cameral tarraconense, los afectados son ocho exportadores -cuatro catalanes y cuatro del resto del Estado- y el director de Internacional de la Cámara, Roberto Barros. En el establecimiento había huéspedes de diferentes nacionalidades protegidos por la policía diplomática libia. Fuentes del Ministerio de Exteriores explicaron que constan 160 ciudadanos españoles en Libia, la mayoría de familias hispano-libias que en el pasado han rechazado ser evacuadas en caso de conflicto. También indicaron que la embajada está en contacto permanente con 45 españoles que se encuentran en el país por motivos laborales, casi la mitad de los cuales acogidos en la residencia del embajador, y el resto en hoteles.