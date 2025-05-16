Llegan a Barcelona tres integrantes de la misión de la Cámara de Tarragona en Libia

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Tres de los nueve integrantes de la misión de la Cámara de Tarragona que habían quedado atrapados en un hotel de Trípoli (Libia) por los enfrentamientos violentos entre milicias en el país han llegado al aeropuerto del Prat este mediodía. Se trata de la líder de la misión, Roberto Barros, y dos empresarios, uno de ellos representante de la catalana Taurus.

Barros ha reiterado que, a pesar de la espectacularidad de los enfrentamientos, en ningún momento tuvieron miedo ni sensación real de peligro. «Desde la habitación tuvimos la sensación de ver una película fuerte de acción con muchos tiros y mucho ruido, pero no pasamos miedo».

Con ganas de volver a casa para descansar, los empresarios no descartan volver a un país de gente «amable» y con «muchas posibilidades de negocio».

Los nueve integrantes de la misión comercial de la Cámara de Tarragona ya son todos en Europa. Tres de ellos han aterrizado en el aeropuerto del Prat este mediodía provenientes de Roma, donde llegaron desde la ciudad de Misrata, y el resto se han dirigido en otros destinos por motivos profesionales o personales.

Desde el área de llegadas de la Terminal 1 del aeropuerto del Prat, tanto la líder de la misión, Roberto Barros, como uno de los empresarios, David Balbás, han celebrado «volver a casa» y, más allá del lógico cansancio, han dicho «estar bien». «Tengo ganas de llegar a casa para ver a la familia y descansar y también para cambiarme de ropa porque me perdieron la maleta», ha explicado Barros.

La líder de la misión, como ya hizo a través de un vídeo este jueves, ha explicado que cuando empezaron los enfrentamientos entre milicias los refugiaron en el sótano del hotel por motivos de seguridad y que después fueron trasladados a la embajada española de la capital de Libia.

Asegura que en ningún momento tuvieron sensación de peligro ni miedo, porque primero vieron los enfrentamientos desde la habitación «como si fuera una película de acción» y después ya los llevaron en un lugar seguro. «Si nos hubiera cogido a la calle hubiera sido diferente, pero desde el hotel no tuvimos sensación de peligro real», ha añadido.

El director internacional de la Cámara de Tarragona, ha agradecido el acompañamiento recibido por parte del personal de la embajada española a Trípoli y de las fuerzas de seguridad. Aquí, ha apuntado que para viajar de Trípoli a Misrata se tuvo que negociar con las diferentes milicias y que gracias a las gestiones hechas por la embajada pudieron llegar al aeropuerto de Misrata «de una tirada y sin que nadie los molestias».

A pesar de la situación vivida, el líder de la misión ha destacado que los empresarios han quedado contentos de los contactos hechos el lunes y martes y que algunos de ellos ya hablaban de volver al país cuando se pudiera. «Libia es un país de gente amable con muchas oportunidades de negocio y cuando la situación se normalice volveremos», ha insistido.

Lo corrobora David Balbás, líder de exportación de Taurus en Àfica y Oriente Medio, que, como Barros, destaca que Libia es «un país vecino lleno de oportunidades de negocio». «Los dos días que pudimos trabajar vimos un país muy activo comercialmente. Desgraciadamente a nivel político ha vuelto a entrar en una situación de inestabilidad, pero cuando se normalice volveremos seguro», ha remachado.