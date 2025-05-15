La URV impartirá un máster pionero en España sobre descarbonización

Publicado por EFE/ACN Creado: Actualizado:

La URV ofrecerá a partir del próximo curso un máster de formación permanente en Gestión de la Descarbonización Industrial y Social. Según la universidad, se trata de una oferta «pionera» por su especificidad, con una «orientación interdisciplinaria y práctica, integrando tecnología, economía, derecho y comunicación», combinando «el análisis científico-tecnológico de la descarbonización con la comprensión económica, legal y social de todo el proceso».

El máster se dirige a estudiantes y profesionales de varias disciplinas -ciencias experimentales, ingenierías, ciencias ambientales, economía, derecho, comunicación, sociología, entre otros- interesados en expandir sus conocimientos sobre la transición energética y desarrollar competencias transversales.

El objetivo, de acuerdo con el comunicado de la URV, es formar profesionales versátiles que puedan trabajar en empresas industriales y energéticas, consultorías y servicios profesionales, compañías y departamentos de comunicación y marketing, administraciones públicas, organizaciones internacionales, ONGs y start-ups verdes entre otros, «teniendo en cuenta que las competencias que se desarrollan -gestión de proyectos, visión interdisciplinaria, estrategia sostenible o economía circular- son muy demandadas a nivel europeo y global».

Se impartirá con clases presenciales y en línea, proyectos reales, colaboraciones con empresas e instituciones punteras, y una metodología centrada en la innovación y el trabajo en equipos. El objetivo, más que los participantes adquieran las herramientas para diseñar estrategias eficientes de descarbonización, implementar políticas sostenibles e impulsar el cambio tanto a nivel industrial como social.

Durante el primero y segundo semestre del máster, que tiene el inglés y el castellano como lenguas de docencia, las empresas y entidades colaboradoras ofrecerán casos reales vinculados a procesos de descarbonización. Los estudiantes los podrán analizar y trabajar de manera colaborativa. Una aproximación, consideran, que permitirá abordar retos actuales del sector y aplicar los conocimientos adquiridos.

Además, estas entidades organizarán actividades complementarias en el plan docente, como seminarios especializados, conferencias y visitas técnicas, que enriquecerán la formación académica con una visión práctica y actualizada. Los Trabajos Finales de Máster también se plantearán en colaboración con estas entidades, que propondrán temáticas concretas para que los alumnos puedan desarrollar sus proyectos en estrecha relación con la realidad de los procesos de descarbonización.