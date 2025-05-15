La Tabacalera acogerá la segunda edición del 'Digital After All' de la mano del Mèdol

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Tabacalera de Tarragona vuelve a abrir las puertas de la mano de Mèdol Centro de Artes Contemporáneas de Tarragona como espacio expositivo con una nueva edición de Digital After All. Se trata de una muestra de artes digitales que, del 15 al 18 de mayo, transformará la antigua fábrica de tabacos en un ecosistema de ideas, percepciones e imaginarios. En esta edición, Mèdol invita al público a habitar, sentir y repensar la complejidad del mundo contemporáneo a través de cuatro instalaciones que utilizan la luz, el sonido y la ciencia como lenguajes creativos.

Según Antònia Folguera, comisaria de Sónar + D, la exposición aborda temas como el océano como cuerpo vivo y archivo climático, la microvida marina que sostiene el planeta, la tensión entre mito y tecnología, y la luz como experiencia arquitectónica y emocional. La muestra propone un diálogo entre naturaleza, percepción y método científico.

La consejera de Cultura del Ayuntamiento de Tarragona, Sandra Ramos, ha subrayado «la capacidad de Mèdol para activar espacios como la Tabacalera con propuestas innovadoras, que interpelan al público y lo hacen partícipe de las grandes cuestiones de nuestro tiempo». Y ha añadido: «Apostamos por las artes digitales como herramienta de reflexión colectiva, y por espacios como este, con tanta memoria, como escenario idóneo para nuevas formas de creación».

«Digital After All es una invitación a escuchar, percibir y habitar la complejidad del presente y, quizás, intuir los contornos de un futuro posible», afirma Antònia Folguera.

Vicent Fibla, director de Mèdol, destaca «el alto nivel de exigencia conceptual y técnica de esta edición de Digital After All». «Estamos hablando de piezas que combinan de forma muy ambiciosa investigación científica, lenguaje audiovisual de primera línea y una gran capacidad de evocación poética», afirma.

Las instalaciones

Con la instalación Sirenes i Robots, el oceanógrafo tarraconense Joan Llort y el dúo vocal Tarta Relena invocan un ritual sonoro que conecta las sirenas de la Odisea con los robots Argo que navegan los océanos recogiendo datos sobre temperatura del agua. Conocimiento y misterio cohabitan en esta pieza a caballo entre la mitología y las crisis climáticas del presente.

La pionera del diseño sonoro Suzanne Ciani -cuatro décadas de trayectoria, cinco nombramientos en los Grammy- y el dúo creativo Desilence son los autores de The Rhythm of the Ocean, una instalación audiovisual que invita a reflexionar sobre la belleza y la fragilidad del océano, así como el papel fundamental que juega en el equilibrio climático. Corrientes, flujos y desequilibrios se convierten en una coreografía de sonidos y luces que apelan a los sentidos y a la conciencia ambiental.

Con Thalastasi, el artista visual Alba G. Corral, el creador sonoro Santi Vilanova (Playmodes) y el estudio creativo SHOOK han hecho equipo con los científicos a Pablo Sánchez y Vanessa Balagué, del Instituto de Ciencias del Mar, para revelar la importancia de la vida microscópica en el agua marina. La pieza, que utiliza código generativo, diseño 3D y elementos visuales y sonoros basados en datos científicos de la cadena genética del microbioma marino, da visibilidad al papel esencial de los microorganismos en la regulación del clima global. Se trata de un proyecto desarrollado en el marco del programa Art & Sea for social change del Instituto de Ciencias del Mar.

Finalmente, Lux Domus, del reusense Josep Poblet, propone un espacio de retorno a la quietud. Esta impresionante arquitectura hecha de luz evoca el concepto de «domus» como casa, refugio y espacio perceptivo, y cierra el recorrido con un contraste íntimo y pausado.

La muestra se acompaña de actividades paralelas como visitas guiadas y vermúes musicales con DJ Wilk.o o la misma comisaria. El sábado 17 de mayo por la noche, coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, el trío barcelonés TIEMEI presentará su nuevo disco en los exteriores de la Tabacalera, con visuales en directo de Desilence proyectados sobre los silos de cemento de la antigua fábrica de tabacos.

Digital After All se inaugura este jueves 15 de mayo a las 19 h. La entrada a la exposición y a todas las actividades es gratuita. El horario de visita es de 10 a 14 h y de 16 a 20 h desde este jueves 15 al domingo 18 de mayo.