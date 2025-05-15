Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Este jueves se ha presentado la Fiesta del Comercio Justo, que este año celebra la 24.ª edición en Tarragona. Será el viernes 23 de mayo a partir de las 17h en la plaza Corsini. La consejera de Cooperación, Cecília Mangini, ha apuntado que «iniciativas como esta sirven para sensibilizar sobre la importancia de revertir las desigualdades y respetar los derechos humanos para, de entre todos, hacer el mundo un poco mejor».

En la Fiesta del Comercio justo este año se rendirá homenaje a Roser Burillo, activista social y voluntaria de Oxfam Intermón, que murió el año pasado y durante mucho años había organizado el acontecimiento, y gira en torno al lema Somos comercio justo y banca ética en Tarragona, cambia tu consumo y juntas cambiaremos el mundo.

Durante toda la tarde se podrá disfrutar de las actividades culturales y familiares; de los puestos habituales de todas las entidades y la lectura del manifiesto. Las entidades que participan son Enginyeria Sense Fronteres, Fundació Vicente Ferrer, Mans Unides, Oxfam Intermón, Xarxa Eco, Comitè Óscar Romero, Una finestra al món, AICEC-ADICAE y SETEM Catalunya.