La Fiesta del Comercio Justo de Tarragona rendirá homenaje a la activista Roser Burillo
Será el viernes 23 de mayo por la tarde en la plaza Corsini
Este jueves se ha presentado la Fiesta del Comercio Justo, que este año celebra la 24.ª edición en Tarragona. Será el viernes 23 de mayo a partir de las 17h en la plaza Corsini. La consejera de Cooperación, Cecília Mangini, ha apuntado que «iniciativas como esta sirven para sensibilizar sobre la importancia de revertir las desigualdades y respetar los derechos humanos para, de entre todos, hacer el mundo un poco mejor».
En la Fiesta del Comercio justo este año se rendirá homenaje a Roser Burillo, activista social y voluntaria de Oxfam Intermón, que murió el año pasado y durante mucho años había organizado el acontecimiento, y gira en torno al lema Somos comercio justo y banca ética en Tarragona, cambia tu consumo y juntas cambiaremos el mundo.
Durante toda la tarde se podrá disfrutar de las actividades culturales y familiares; de los puestos habituales de todas las entidades y la lectura del manifiesto. Las entidades que participan son Enginyeria Sense Fronteres, Fundació Vicente Ferrer, Mans Unides, Oxfam Intermón, Xarxa Eco, Comitè Óscar Romero, Una finestra al món, AICEC-ADICAE y SETEM Catalunya.