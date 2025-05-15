Diari Més

El Ayuntamiento de Tarragona y el comité de empresa instan FCC a aplicar el convenio firmado

El consistorio envía un documento a la empresa donde le garantiza que no tendría que hacerse cargo de las diferencias salariales

Imagen de la comparecencia de este jueves con el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, la consejera de Limpieza, Sonia Orts, y los representantes del comité de empresa de UGT y USOC.ACN

ACN

El Ayuntamiento de Tarragona y el comité de empresa del servicio de limpieza de la ciudad han instado a la empresa concesionaria, FCC, a que aplique el convenio laboral que se habría firmado a principios de abril. El acuerdo establece un incremento salarial del 3,5% para los trabajadores, entre otras mejoras. En cambio, las bases del nuevo concurso que está pendiente de resolverse apuntan a una mejora del 2,5%.

Les incertidumbres sobre qué empresa asumirá el nuevo contrato habrían llevado en FCC a reclamar garantías al consistorio por si, con la llegada de una nueva adjudicataria, le tocaría pagar esta diferencia del 1%.

Un extremo que el alcalde Rubén Viñuales ha rechazado porque el convenio firmado seguiría vigente y la asumiría la compañía que gestione el servicio.

En la carta enviada a FCC, el consistorio ha argumentado: «en este contexto de negociación, y con la voluntad de conseguir la firma de convenio queremos comunicarle que, después de un análisis de los incrementos medios pactados dentro del ámbito territorial y sectorial que nos ocupa, podemos concluir que el incremento retributivo del 3,5% y del resto de condiciones pactadas, se encuentra dentro del orden de magnitud de los incrementos estándar u ordinarios que entendemos pueden ser asumidos por la empresa sin que eso comporte riesgo económico para el actual contratista, siempre que se trate de negociaciones legítimas, no abusivas y responsables en cuanto a las condiciones laborales, y siempre que no impliquen incrementos que puedan ser considerados fuera del marco de la buena fe negociadora, hecho que se puede concluir de manera indudable a partir de las consideraciones expuestas».

El 1% de diferencia entre el convenio pactado y el incremento previsto en el nuevo contrato el consistorio estima que son unos 100.000 euros.

Con respecto a una posible huelga, el presidente del comité de empresa, Luís Blanco, ha asegurado que no está convocada y que no quieren llegar. Sin embargo, Blanco ha manifestado que no dan mucho tiempo a FCC porque responda a la misiva, de forma positiva, y empiece a aplicar el nuevo convenio. «Prefiero ser optimista. A nadie le gusta la huelga», ha aseverado.

