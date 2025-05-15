El Ayuntamiento de Tarragona y el comité de empresa instan FCC a aplicar el convenio firmado

Imagen de la comparecencia de este jueves con el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, la consejera de Limpieza, Sonia Orts, y los representantes del comité de empresa de UGT y USOC.ACN

El Ayuntamiento de Tarragona y el comité de empresa del servicio de limpieza de la ciudad han instado a la empresa concesionaria, FCC, a que aplique el convenio laboral que se habría firmado a principios de abril. El acuerdo establece un incremento salarial del 3,5% para los trabajadores, entre otras mejoras. En cambio, las bases del nuevo concurso que está pendiente de resolverse apuntan a una mejora del 2,5%.

Les incertidumbres sobre qué empresa asumirá el nuevo contrato habrían llevado en FCC a reclamar garantías al consistorio por si, con la llegada de una nueva adjudicataria, le tocaría pagar esta diferencia del 1%.

Un extremo que el alcalde Rubén Viñuales ha rechazado porque el convenio firmado seguiría vigente y la asumiría la compañía que gestione el servicio.

En la carta enviada a FCC, el consistorio ha argumentado: «en este contexto de negociación, y con la voluntad de conseguir la firma de convenio queremos comunicarle que, después de un análisis de los incrementos medios pactados dentro del ámbito territorial y sectorial que nos ocupa, podemos concluir que el incremento retributivo del 3,5% y del resto de condiciones pactadas, se encuentra dentro del orden de magnitud de los incrementos estándar u ordinarios que entendemos pueden ser asumidos por la empresa sin que eso comporte riesgo económico para el actual contratista, siempre que se trate de negociaciones legítimas, no abusivas y responsables en cuanto a las condiciones laborales, y siempre que no impliquen incrementos que puedan ser considerados fuera del marco de la buena fe negociadora, hecho que se puede concluir de manera indudable a partir de las consideraciones expuestas».

El 1% de diferencia entre el convenio pactado y el incremento previsto en el nuevo contrato el consistorio estima que son unos 100.000 euros.

Con respecto a una posible huelga, el presidente del comité de empresa, Luís Blanco, ha asegurado que no está convocada y que no quieren llegar. Sin embargo, Blanco ha manifestado que no dan mucho tiempo a FCC porque responda a la misiva, de forma positiva, y empiece a aplicar el nuevo convenio. «Prefiero ser optimista. A nadie le gusta la huelga», ha aseverado.