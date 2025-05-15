El aire del puerto de Tarragona supera límites de contaminación europeos y de la OMS según Stop Creuers

Miembros de Stop Creuers Tarragona revisan el informe delante de un parque infantil del puerto de Tarragona donde se tomaron muestras.ACN

Un estudio impulsado por Stop Creuers Catalunya y Stop Creuers Tarragona concluye que el aire de los puertos de Tarragona y Barcelona supera los límites fijados por la UE y la OMS en óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de nitrógeno (NO2).

El espigón del muelle de Baleares del puerto tarraconense ha registrado una media de 50 microgramos por metro cúbico (µg/m3), cinco veces más que el umbral que establece la OMS y 2,5 veces superior a la directiva europea que entrará en vigor en el 2030.

En el World Trade Center de Barcelona se han registrado 53,5 µg/m3. Según los impulsores, las muestras se han tomado en cinco ubicaciones del puerto de Barcelona y en cuatro del de Tarragona y en todas se superan los límites establecidos.