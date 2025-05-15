El 33.º Concurso de Fuegos de Tarragona tendrá lugar del 2 al 5 de julio

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La 33.ª edición del Concurso de Fuegos Artificiales Ciudad de Tarragona tendrá lugar del 2 al 5 de julio. Participarán cuatro empresas de pirotecnia que llegan desde varios puntos de Europa. Dará el pistoletazo de salida al Concurso la Pirotecnia El Pilar, de El Palmar – Teror (Las Palmas). Continuará el jueves 3 con el espectáculo que llevará a la Punta del Miracle la Pirotecnia Valenciana, de Lanera de Ranes (Valencia). El viernes 4 será el turno de la empresa Ilusion Fireworks, de Wootton (Reino Unido). Y cerrará el certamen el sábado día 5 Dream Fireworks, de Enschede (Países Bajos).

La cita llega con fuerza renovada, y es que este año ha sido una de las ediciones del certamen en que más pirotecnias se han presentado, pasante de las 7 del año pasado en 14, 9 estatales y 5 extranjeras. Además, en esta edición, se ha incremento el presupuesto para el espectáculo de las cuatro empresas seleccionadas, que recibirán un importe de 25.000 euros (IVA incluido), 5.000 euros más que en las anteriores ediciones.

La 33.ª edición mantiene como en años anteriores los cuatro días de concurso, del miércoles al sábado de la primera semana de julio, así como repite también la exhibición de drones puesta en marcha el año pasado, pensada especialmente para personas con sensibilidad acústica desde la misma Punta del Miracle el martes 1 de julio a las 22.30 horas, y que servirá para dar paso a los cuatro días de Concurso con un espectáculo de 300 drones.

Por otra parte, y con motivo de los trabajos de demolición de la plataforma del Miracle, se acuerda que la movilidad y el ocupación de parte del entorno de la playa se puede ver todavía afectada durante las fechas del Concurso de Fuegos Artificiales. Aun así, durante las próximas semanas y en fechas ya más próximas a los días del certamen se darán más detalles de cuáles son estas afectaciones.