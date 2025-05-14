Una tarraconense se queda en las puertas de entrar al casting final de una nueva edición de OT

Imagen de una sonriente Ario en su presentación ante los jueces al casting de Santiago de Compostela de OT.OT

Ari, una joven tarraconense con una pasión por la música, especialmente de género urbano, se ha quedado en las puertas de formar parte de la nueva edición del popular talent show televisivo Operación Triunfo. A pesar de ofrecer una actuación que cautivó por su carisma, su actitud y su potente voz, el jurado finalmente no la seleccionó entre los cantantes que participarán en la siguiente fase.

Ari reside actualmente en Lugo, donde estudia su tercera carrera universitaria a través del programa SICUE. A pesar de su trayectoria académica, su verdadera vocación es la música. Durante su presentación delante del jurado, Ari quiso dedicar su actuación a sus padres, y especialmente a su padre, que ha superado recientemente un cáncer, en un momento emotivo y lleno de sentimiento.

Con sensibilidad por el género urbano y amante del rape, Ari superó la primera fase del casting, pasando la elección mayor e importando. En su segunda actuación, destacó entre los aspirantes por su energía y autenticidad durante su actuación.

Sin embargo, el jurado decidió, finalmente, no seleccionarla para pasar a la siguiente fase, así como tampoco lo hizo ningún miembro de su grupo, el tercero, preseleccionado durante el casting de Santiago. De haber superado esta segunda fase, los artistas habrían pasado a una audición celebrada en Barcelona en la que, una vez superada, daba acceso a la Gala 0 del programa.