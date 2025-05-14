El precio del contrato de la basura subió un 5% más que los salarios del 2011 al 2023, según Intervención

En medio del conflicto laboral en lo que se encuentra inmerso el servicio de la limpieza de Tarragona, el grupo municipal de En Comú Podem ha puesto sobre la mesa un informe de Intervención donde se expone, entre otros que la subida del precio del contrato, con FCC Medio Ambiente-actual concesionaria— no ha sido proporcional al incremento de los salarios por convenio del personal. En este documento, elaborado en noviembre del 2023, se indica que la diferencia ha sido del 5% en 12 años, contando desde el 2011.

El portavoz de ECP, Jordi Collado, recordó ayer en rueda de prensa que, según este informe, «FCC ha cobrado más de medio millón de euros de más en concepto de personal en 2023». Es decir, que los gastos previstos por contrato en sueldos era de 11.333.302,77 euros, mientras que el cálculo de los costes reales era de 10.809.197,59. La diferencia positiva a favor del adjudicatario ascendería hasta los 3 millones en el periodo comprendido entre 2011 y 2023.

FCC niega rotundamente que haya existido esta descompensación. Fuentes de la compañía, afirman que el informe de Intervención «no es válido y no refleja la realidad del contrato de la limpieza», ya que «se deja conceptos importantísimos como la antigüedad del personal, el plus de no absentismo o las mejoras sociales, entre otros».

«La subida salarial no es sólo el porcentaje pactado con los trabajadores, sino que también se tiene que sumar otros costes soportados por la empresa», señalan. En este sentido, recuerdan que el Ayuntamiento encargó una auditoría de las cuentas de FCC a una empresa externa hace cinco años. Según el documento que se elaboró, los costes de personal del 2020 ascendían hasta los 10.760.000 euros, cifra «muy superior» a la que se expone en el documento de Intervención, donde el cálculo es de 9.990.828,82 euros.

El alcalde, sobre el convenio

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, también se pronunció ayer sobre el conflicto laboral de la limpieza para afianzar y defender la postura del Ayuntamiento «No nos podemos poner en las negociaciones. Nosotros somos los que pagamos, nada más», expresa el alcalde. En este sentido, en la reunión de mañana con el comité de empresa, el alcalde intentará mediar y ayudar a los trabajadores, pero deja claro que los argumentos de FCC son «mentira». «Es absurdo. Qué pasaría si yo dijera que sí, que firmaran y ellos no quisieran. O al revés. No tiene sentido», remacha Viñuales. «Es otra situación que no entendemos de la empresa», concluye.