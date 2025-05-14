El Museo del Port celebra su 25.º aniversario entre alumnos y autoridades

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Ayer el Museu del Port de Tarragona dio el pistoletazo de salida a la programación conmemorativa para el 25.º aniversario del equipamiento. Lo hizo con una jornada cargada de actividades que arrancó por la mañana con una Feria de Proyectos dedicada a los centros educativos. Esta contó con la participación de más de un centenar de alumnos de 1.º y 2.º de Primària de l'Escola El Serrallo y de 2.º de ESO del Colegio del Carme, así como los alumnos del PFI-PIP de Auxiliar de Cocina del Instituto Pere Martell. Allí, los estudiantes tuvieron la oportunidad de presentar los proyectos en los que han estado trabajando durante el curso en colaboración con el Museo del Port.

Ya por la noche, el Museo acogió el acto institucional, que arrancó con la proyección de un vídeo que mostraba la trayectoria del equipamiento, seguido del discurso de la directora del Museo del Port, Mercè Toldrà. «Preservar sin difusión no nos permitiría transmitir el patrimonio a la ciudadanía», remarcó. La directora también aprovechó la ocasión para agradecer la tarea hecha por el equipo del Museo y destacar el papel de los donantes, que «han aportado el 80% de los 1.747 objetos registrados en el fondo patrimonial». También puso énfasis en la dimensión educativo, recordando a los «más de 200.000 alumnos que han descubierto el patrimonio marítimo y portuario a través del Museo».

Acto seguido, la delegada de la Generalitat en Tarragona, Lucía López Cerdán, subrayó «el apoyo institucional a proyectos que refuerzan el vínculo entre patrimonio, territorio y ciudadanía», destacando la tarea del Museo para preservar y divulgar el patrimonio marítimo de la ciudad. Por su parte, la primera teniente de alcalde de Tarragona, Montse Adan, reivindicó el Museo como «una gran familia que forma parte esencial de la ciudad y del barrio del Serrallo».

También intervino el presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, que afirmó que «el Museo es una joya con vida que no ha dejado de crecer y implicarse con la ciudadanía». Castellà destacó también la actividad educativa del Museo como una «puerta de entrada a la cultura marítima que acerca el Mediterráneo y el puerto a la gente, especialmente a los niños y jóvenes».

El acto contó con la actuación musical de la formación Bratia, que fusiona música mediterránea con sonoridades de jazz, y cerró con una degustación de platos de cocina marinera y serrallenca.

El programa de actividades se alargará durante el resto del año con varias propuestas, como la duodécima edición de la Noche Literaria, que tendrá lugar el 11 de julio, la publicación de una recopilación de narraciones inspiradas en diferentes elementos de la colección del Museo al otoño, o una exposición sobre El Caragol de la Muralla i la seva relació amb el Port, que se inaugurará a finales de año.