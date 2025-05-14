La misión comercial tarraconense atrapada en Libia ya ha sido trasladada a la embajada española

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La misión comercial tarraconense atrapada en Libia ha podido ser ya trasladada a la residencia del embajador español, según ha podido saber la ACN de fuentes del gobierno estatal. Se trata de un grupo de nueve personas que forma parte de una misión comercial organizada por la Cámara de Comercio de Tarragona. El grupo había quedado atrapado en un hotel de Trípoli en medio del conflicto con milicias que vive el país. Habían llegado el lunes y las hostilidades en la zona los han confinado unas horas en el sótano del hotel por razones de seguridad. Posteriormente, han podido volver a las habitaciones y ahora ya se les ha podido llevar a la embajada.

Según ha explicado el ente cameral tarraconense, los afectados son ocho exportadores -cuatro catalanes y cuatro del resto del Estado- y el director de Internacional de la Cámara, Roberto Barros. En el establecimiento había huéspedes de diferentes nacionalidades protegidos por la policía diplomática libia. El aeropuerto estaría cerrado a causa del conflicto, en el cual ha involucrado guerrillas.

Fuentes del Ministerio de Exteriores han explicado que constan 160 ciudadanos españoles en Libia, la mayoría de familias hispano-libias que en el pasado han rechazado ser evacuadas en caso de conflicto. También han indicado que la embajada está en contacto permanente con 45 españoles que se encuentran en el país por motivos laborales, casi la mitad de los cuales acogidos en la residencia del embajador, y el resto en hoteles.

En un vídeo, Barros ha explicado que «en ningún momento» han tenido «ninguna sensación de peligro físico». «No nos han amenazado ni tenemos la sensación de que nuestras vidas corran peligro. Ha habido enfrentamientos entre las milicias, la situación es complicada y la noche ha sido larga», ha manifestado. Además, ha añadido que las milicias no se les han acercado y que «no tienen nada de interés» en ellos. En este sentido, ha puntualizado que han bajado al sótano únicamente para evitar el riesgo de una posible bala perdida y que la situación este mediodía se ha calmado. «Esperamos las instrucciones de la embajada, que se está moviendo muy bien buscando un plan de repatriación. Estamos tranquilos, esperando el momento de volver», ha finalizado.

Trípoli, capital de Libia, ha vivido un estallido de violencia en las últimas horas. Ha habido combates en el sur de la ciudad entre diferentes facciones y seis personas habrían muerto, según ha apuntado 'En el Jazeera'. El primer ministro del país, Abdul Hamid Dbeibah, ha afirmado que una operación militar ha permitido devolver la calma en la ciudad. El origen del conflicto habría sido la muerte de un comandante de una de las milicias en manos de un grupo rival. Este comandante estuvo acusado por Amnistía Internacional de crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos la pasada década. Les Naciones Unidas han hecho un llamamiento a una «urgente desescalada» de la tensión y han recordado a todas las partes su «obligación de proteger a los civiles». Les autoridades del país han impuesto un confinamiento de emergencia.

Misión comercial

Tal como informó este martes a la cámara en palabras del mismo Barros, «Libia es un mercado bastante atractivo para las empresas españolas gracias a la demanda, centrada sobre todo en la reconstrucción, por lo cual los productos y servicios relacionados con materiales de construcción, alimentación, mobiliario, menaje del hogar, ferretería, derivados del petróleo..., son muy apreciados». «Tenemos que tener en cuenta que en los últimos años el acceso al país ha sido complicado, eso explica que ahora las oportunidades de negocio sean destacables y los exportadores sean muy bienvenidos», remarcó Barros.

Les misiones internacionales de la Cámara de Comercio de Tarragona son habituales. En los próximos meses tienen proyectadas en el África y América. Este mayo ha previsto un viaje a Zambia y Zimbabue; en junio en Etiopía, Cabo Verde, Venezuela, Costa de Marfil y Ghana; y a Camerún, Gabón, Madagascar, Mauricio y Reunión en septiembre.