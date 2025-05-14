Una misión comercial de la Cámara de Comercio de Tarragona, retenida en Libia por el conflicto armado

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Un grupo de nueve personas, cinco catalanes y cuatro del resto del Estado, que forman parte de una misión comercial organizada por la Cámara de Comercio de Tarragona se encuentra retenida en un hotel de Trípoli, donde han quedado atrapados en medio del conflicto armado en que hay en Libia. Habían llegado el lunes y las hostilidades en la zona han hecho que hayan pasado unas horas en el sótano del hotel por razones de seguridad.

Fuentes de la Cámara de Comercio de Tarragona han explicado a ACN que la situación se ha calmado y que ya han podido volver a sus habitaciones. Fuentes del ministerio de Exteriores han explicado que la embajada española en Trípoli está en contacto con los afectados y que cuando las condiciones de seguridad lo permitan se reunirán y buscarán fórmulas para que «puedan salir del país».

Según ha explicado el ente cameral tarraconense, los afectados son ocho exportadores de todo el Estado y el director internacional de la Cámara, Roberto Barros. En el establecimiento hay huéspedes de diferentes nacionalidades y estarían protegidos por la policía diplomática libia. Tal como ha adelantado ABC, el aeropuerto estaría cerrado a causa del conflicto, donde hay involucradas las guerrillas.

En un video, Barros ha explicado que «en ningún momento» han tenido «ninguna sensación de peligro físico». «No nos han amenazado ni tenemos la sensación que nuestras vidas corran peligro. Ha habido enfrentamientos entre las milicias, la situación es complicada y la noche ha estado larga», ha manifestado. Además, ha añadido que las milicias no se les han acercado y que «no tienen ningún interés» en ellos. En este sentido, ha puntualizado que han bajado al sótano únicamente para evitar el riesgo de una posible bala perdida y que la situación este mediodía se ha calmado. «Esperamos las instrucciones de la embajada, que se está moviendo muy bien buscando un plan de repatriación. Estamos tranquilos, esperando el momento de volver», ha finalizado.

Trípoli, capital de Libia, ha vivido un estallido de violencia en las últimas horas. Ha habido combates en el sur de la ciudad entre diferentes facciones y seis personas habrían muerto, según ha apuntado Al Jazeera. El primer ministro del país, Abdul Hamid Dbeibah, ha afirmado que una operación militar ha permitido devolver la calma en la ciudad. El origen del conflicto habría sido la muerte de un comandante de una de las milicias a manos de un grupo rival. Este comandante estuvo acusado por Amnistía Internacional de crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos la pasada década. Las Naciones Unidas han hecho un llamamiento a una «urgente desescalada» de la tensión y han recordado a todas las partes su «obligación de proteger los civiles». Las autoridades del país han impuesto un confinamiento de emergencia.

Misión comercial

Tal como informó este martes a la cámara en palabras del mismo Barros, «Libia es un mercado bastante atractivo para las empresas españolas gracias a la demanda, centrada sobre todo en la reconstrucción, por lo que los productos y servicios relacionados con materiales de construcción, alimentación, mobiliario, menaje del hogar, ferretería, derivados del petróleo..., son muy apreciados». «Tenemos que tener en cuenta que en los últimos años el acceso al país ha sido complicado, eso explica que ahora las oportunidades de negocio sean destacables y los exportadores sean muy bienvenidos», remarcó Barros.

Las misiones internacionales de la Cámara de Comercio de Tarragona son habituales. En los próximos meses tienen de proyectadas en la África y América. Este mayo ha previsto un viaje en Zambia y Zimbabue; en junio en Etiopía, Cabo Verde, Venezuela, Costa de Marfil y Ghana; y en Camerún, Gabón, Madagascar, Mauricio y Reunión en septiembre.