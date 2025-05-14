La Asociación Gitana de Campclar reclama al Ayuntamiento de Tarragona que repare los desperfectos de su local

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

La Asociación Gitana de Campclar reclama, desde hace años, que el Ayuntamiento de Tarragona dignifique su local. La sede de la entidad, situada en unos bajos de la calle Riu Brugent, presenta varios desperfectos: puertas rotas y sin pomo, ventanas que no cierran bien, enchufes estropeados, luces que cuelgan del techo y que se han tenido que sostener con bridas, o manchas de humedad. Tanto el suelo como las paredes también presentan signos de deterioro.

«El año 2018, el consistorio nos cedió este local de su propiedad y se hicieron algunas reparaciones», explica el presidente de la asociación, Juan Fernández, quién asegura que se destinó una partida de «32.600 euros» a una actuación que fue «insuficiente». De hecho, «sobraron 6.000 euros que no sabemos donde fueron a parar». «Sólo se pulió el suelo de mala manera, se construyó una barra de bar y se arregló la instalación eléctrica porque las ratas se habían comido los cables», señala.

Anteriormente, este espacio había sido el Centro de Servicios Sociales de Campclar. «Pasaron más de diez años antes de que se reabrieran estos bajos para que los ocupáramos nosotros», apunta a Fernández. Además, recuerda que este local se construyó «en los años ochenta». «Con el tiempo se ha ido deteriorando y no se ha hecho el mantenimiento que hacía falta», observación.

Desde el 2019, han estado reclamando una intervención «con cara y ojos» para que este espacio vuelva a ser utilizable. Y es que, a raíz de la pandemia, se cerró la sede y, hoy día, sigue sin haber actividad: «Después de usarlo durante poco más de un año, tuvimos que bajar la persiana porque las condiciones en las que estaba el local suponían un riesgo para la gente». Fernández señala la importancia de recuperar este espacio de encuentro, «no sólo para el pueblo gitano sino para todo el mundo que vive en el barrio». Especialmente, para las personas mayores y los jóvenes. «Ya hicimos cursos de guitarra o de monitor y tenemos muchos otros proyectos pendientes», dice.

«Durante el anterior mandato no se hizo nada y el gobierno actual parece que va por el mismo camino», explica el presidente de la entidad, quién asegura que ha mantenido varios contactos con el consejero de Urbanismo y Licencias, Nacho García. «Nos tienen completamente abandonados y han mostrado una gran dejadez», asevera Fernández, quien acusa el Ayuntamiento de «antigitanismo».

Por otra parte, recuerda que el pleno municipal aprobó en marzo una moción presentada por En Comú Podem para la dignificación de su local. Eso sí, el gobierno del PSC votó en contra. «Aunque sea una propuesta de la oposición, si se aprueba, se tendría que cumplir», dice Fernández. Fuentes municipales aseguran que «el Ayuntamiento está llevando a cabo un plan de mejora de los locales municipales, ya que algunos estaban en una situación deplorable fruto de no haber hecho un mantenimiento correcto los últimos años. Poco a poco, vamos poniendo el día aquellos que estaban más estropeados». En este sentido, señalan que el local de la Asociación Gitana de Campclar «puede tener carencias, pero actualmente no es uno de los locales que se encuentra en peor estado».