La Fiesta de la Hamburguesa vuelve al Mercado Central de Tarragona para celebrar su 4.ª edición. Este año tendrá lugar el próximo sábado 24 de mayo por la mañana, con la voluntad de poner en valor uno de los productos icónicos de mercado y de celebrar así el Día Internacional de la Hamburguesa que se celebra anualmente el 28 de mayo.

Como es habitual, una docena de paradistas del Mercado ofrecerán promociones especiales en hamburguesas durante toda la semana previa, que se cocinarán y se servirán de forma gratuita el sábado de 11.00h a 16.00h. Todas las hamburguesas cocinadas se servirán con pan, salsa e ingredientes hasta agotar existencias.

La presidenta de Mercats de Tarragona y consejera del Ayuntamiento de Tarragona, Montse Adan ha destacado que «por cuarto año consecutivo celebramos la fiesta de la hamburguesa en el Mercado Central, una cita consolidada entre muchos tarraconenses y una buena oportunidad para probar en directo las fantásticas y deliciosas variedades de hamburguesas de nuestros paradistas».