El consorcio para el patrimonio entre Generalitat y Ayuntamiento de Tarragona, sin el Estado, es «cuestión de meses»

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona y la Generalitat de Cataluña avanzan a buen ritmo en la creación de un consorcio para el patrimonio. «Es cuestión de meses. De aquí poco tendremos noticias. Desde el Govern están muy implicados», explica el alcalde Rubén Viñuales en declaraciones al Diari Més. Las dos administraciones trabajan juntas y con buena sintonía a la espera de definir el papel que tendrá el Estado con el Ministerio de Cultura. «Se trata de encontrar la mejor fórmula e ir progresando mientras tanto», defiende al alcalde tarraconense.

La clave de vuelta se encuentra en los espacios patrimoniales de los cuales el Estado es propietario en Tarragona. Que son más bien pocos. «Casi no tiene nada. El MNAT es de titularidad estatal, pero la gestión es autonómica y la Generalitat ahora ha avanzado el dinero de la museografía», pone como ejemplo Viñuales. La Pedrera del Mèdol sería otro. Los grandes monumentos del conjunto de Tàrraco o bien son municipales, o de la Generalitat, o de la Iglesia. «Por eso, quizás el ámbito de participación que prevemos del Estado al consorcio puede ser diferente», añade al alcalde.

En este sentido, a la hora de hablar del consorcio, Viñuales ha acostumbrado a poner de ejemplo el existente a Mérida. «Allí el Estado tiene más elementos en propiedad. El Museo Nacional de Arte Romano es suyo. Y la recaudación de las entradas se cede al consorcio. Es diferente», indica el alcalde. Delante de este escenario, la Generalitat y el Ayuntamiento quieren ir avanzando y estudian abrir el consorcio más allá de Tarragona. «También podría entrar el Arco de Roda de Berà o Centcelles. Se trata de tener un foro conjunto», dice Viñuales.

Dotación para determinar

Ahora bien, todavía no se ha hecho pública la dotación presupuestaria de este pacto entre las dos administraciones. La gran reclamación del consistorio gira entorno el dinero, ya que se ha tenido que hacer cargo de grandes rehabilitaciones y reformas de monumentos con recursos propios. Pero esta no es la única reclamación. «El que nos parece absurdo es que cada vez, para proyectos así, tengamos que ir a concurrencia competitiva. Cuando ya hemos demostrado de sobra nuestra competitividad y buena gestión», expone al alcalde. Viñuales defiende que Tarragona dispusiera de una asignación específica y diferente a la hora de optar en contratos y ayudas públicas.

¿Y el Estado?

Con todo, faltaría una parte importante del consorcio, el Ministerio de Cultura. Desde el pasado enero, cuando se presentó el nuevo proyecto del MNAT, el ministro Ernest Urtasun y Rubén Viñuales no se han vuelto a reunir. Urtasun expresó públicamente que estudiaría la propuesta. Pero la situación no es fácil, ya que el gobierno estatal no dispone de unos nuevos presupuestos aprobados. Así, el margen de maniobra del Ministerio de Cultura es limitado. Además, también necesitaría el visto bueno del Ministerio de Hacienda. La situación es parecida al gobierno de Salvador Illa, que sin cuentas aprobadas busca la fórmula para crear el consorcio.