Las Ciudades Patrimonio adoptan un plan tarraconense contra el vandalismo

El grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad ha aprobado esta semana un protocolo pionero para responder a los actos vandálicos contra el patrimonio cultural. Un sistema, en gran parte, ideado por la Guardia Urbana de Tarragona.

Más allá, los representantes de las diferentes ciudades se han reunido en París con Lazare Eloundou, Director del Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco. «Le expusimos los problemas que tenemos a veces con ciertos proyectos que tienen que recibir el visto bueno de la Unesco y que tardan mucho a recibir la aprobación», explica el alcalde Rubén Viñuales.

Este año, el Ayuntamiento ha presentado el Plan de Gestión de Tàrraco en la Unesco. «Todavía lo están estudiando. Pero Eloundou nos ha elogiado a todo el grupo por la gestión que hacemos del patrimonio. Nos han dicho que somos un ejemplo», expresa el alcalde. Más allá, Viñuales ha aprovechado la visita a París para reunirse con touroperadores franceses. «Es un mercado muy importante para la ciudad y buscamos seguir mejorando», añade el alcalde.

Comité Mundial

El grupo participará en el próximo Comité de Patrimonio Mundial que se celebra el mes de julio en París, donde compartirá el protocolo aprobado como una nueva hoja de ruta de referencia y con vocación internacional para proteger el patrimonio cultural.