Catorce pirotecnias optarán a participar en el 33.º Concurso Internacional de Fuegos Artificiales

El 33.º Concurso de Fuegos Artificiales Ciudad de Tarragona se celebrará del 2 al 5 de julio. Este año, catorce pirotecnias, 9 estatales y 5 extranjeras, se han presentado para participar en el nuevo certamen. Como novedad, se ha incremento el presupuesto para el espectáculo de las cuatro empresas seleccionadas, que recibirán un importe de 25.000 € (IVA incluido), 5.000 € más que en las anteriores ediciones.

La consejera de Cultura del Ayuntamiento de Tarragona, Sandra Ramos, ha asegurado que «desde el Ayuntamiento hacemos una apuesta firme por el Concurso de Fuegos Artificiales, una de las citas más consolidadas y multitudinarias del verano tarraconense y lo actualizamos incrementando su valor económico en una apuesta clara por la calidad de sus espectáculos. Este aumento económico sin duda ha llamado al interés de las pirotecnias en la participación del concurso y así se verá reflejado».

La 33.ª edición mantiene los cuatro días de concurso, de miércoles a sábado de la primera semana de julio, así como repite también la exhibición de drones puesta en marcha el año pasado, pensada especialmente para personas con sensibilidad acústica desde la misma Punta del Miracle el martes 1 de julio a las 22.30 h, y que servirá para dar paso a los cuatro días de Concurso con un espectáculo de 300 drones.

Endesa volverá a patrocinar el Concurso de Fuegos tarraconense. Este año, la empresa se encargará de la limpieza de las playas después de los espectáculos con una acción coordinada con la Fundación Onada, entidad que trabaja para la inserción sociolaboral de personas con discapacidad. Por otra parte, la compañía energética llevará a cabo también un acto inclusivo para colectivos con diversidad funcional, que facilitará el acceso y la vivencia del espectáculo a personas con necesidades especiales. Esta acción, ya iniciada el año pasado, consolida la apuesta por una cultura más accesible y abierta a todo el mundo.

Obras de demolición del ' Mamotreto '

Con motivo de los trabajos de demolición de la plataforma del Miracle, se acuerda que la movilidad y la ocupación de parte del entorno de la playa se puede ver todavía afectada durante las fechas del Concurso de Fuegos Artificiales. Aun así, durante las próximas semanas y en fechas ya más próximas a los días del certamen se darán más detalles de cuáles son estas afectaciones dependiendo de cómo avancen los trabajos en la zona.

Desde la organización se acuerda de que, a pesar de coincidir los días de Concurs con las obras, gran parte de la playa del Miracle sigue abierta y sin afectaciones. Sin embargo, los espectáculos se pueden ver con todo su esplendor desde muchos otros puntos de la ciudad como el Balcón del Mediterráneo, el Paseo de las Palmeras, el Paseo de Sant Antoni, o el Vial de Bryan, entre otros.

Pirotecnias participantes

Durante la presentación de esta mañana se ha realizado el sorteo del orden de dispar de las pirotecnias. El miércoles 2 de julio dará el pistoletazo de salida al Concurso la Pirotecnia El Pilar, de El Palmar – Teror (Las Palmas). Continuará el jueves 3 con el espectáculo que llevará a la Punta del Miracle la Pirotencia Valenciana, de Llanera de Ranes (Valencia). El viernes 4 será el turno de la empresa Ilusion Fireworks, de Wootton (Reino Unido). Y cerrará el certamen el sábado día 5 Dream Fireworks, de Enschede (Países Bajos).

Premios

El 1.º. premio Trofeo «Venus Ciutat de Tarragona» permitirá a la pirotecnia ganadora realizar los espectáculos públicos de fuegos artificiales durante las Fiestas de Santa Tecla de 2025 por valor de 26.000 € IVA incluido. También habrá un 2.º. Premio Trofeo «Venus Ciutat de Tarragona» y documento acreditativo.

Finalmente, se otorgará el Premio especial «Fiesta Mayor de Granollers - Trofeu Blancs i Blaus», otorgado por el Ayuntamiento de Granollers a la empresa de la península Ibérica mejor clasificada, consistente en ser la empresa seleccionada por razones artísticas para la ejecución de los espectáculos pirotécnicos de la Fiesta Mayor de la ciudad de Granollers del año 2026

El jurado

El jurado será integrado por doce personas vinculadas al mi del asociacionismo, prensa y comunicación, expertos pirotécnicos y técnicos de gestión cultural de la administración en general. El veredicto del jurado se dará a conocer simultáneamente en todos a los concursantes el domingo 6 de julio de 2025 a las 12 h en un acto público en el patio del rey Jaume I del Ayuntamiento de Tarragona.

El cartel

El cartel de este año es obra del artista Mireia Marchena Angós. La imagen ilustra una de las tradiciones veraniegas más tarraconenses: bajar a la playa del Miracle - ya renaturalizada y sin plataforma - para disfrutar del castillo de fuegos.