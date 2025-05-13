Sancionan a 40 personas en la Part Alta por tirar la basura fuera de los contenedores

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Estas últimas semanas desde la Unidad de Medio Ambiente de la Guardia Urbana (UMA) y el departamento de Limpieza han realizado una campaña informativa y sancionadora para recordar el servicio de recogida de basura en la Part Alta de Tarragona.

La consejera de Limpieza, Sonia Orts, ha explicado que «esta campaña se enmarca en diferentes acciones destinadas al control de vertidos incontrolados y la lucha contra el incivismo».

El dispositivo ha estado formado por tres agentes. En total, se han advertido un centenar de personas y se han tramitado 40 expedientes por incumplimiento del art.95.1 de la ordenanza de convivencia ciudadana y uso de los espacios públicos para dejar bolsas fuera de los lugares autorizados y fuera del horario habilitado. El importe de las sanciones es de 100 €, pudiendo ser mayor en función de la cantidad y volumen de los residuos vertidos. Además, también se han tramitado 6 sanciones por llevar los perros desatados y/o excrementos de perro no recogidos.

Aparte, desde la semana pasada se han empezado a instalar carteles advirtiendo de la prohibición de abandonar las bolsas de basura en los puntos críticos donde se ha detectado basura habitualmente, por ejemplo, en las calles Civaderia o Riudecols.

En la Part Alta el servicio de recogida de basura se realiza mediante dos islas de contenedores de 5 fracciones con Resta, Orgánica, Envases, Papel y cartón y Vidrio dentro de murallas, en la plaza del AOlieite y en la calle Puig d'en Pallars, y con islas de 5 fracciones perimetrales fuera de murallas, situadas, en el paseo de Sant Antoni, Rambla Vella y delante del Parque Saavedra (Avda. Catalunya). Por otra parte, actualmente cada día a las 19 horas se instalan papeleras móviles de resto en 17 puntos de dentro de la Part Alta y se retiran a partir de las 22 horas, para atender los residuos de las personas de más edad o con movilidad reducida.

Este servicio se complementa con la recogida comercial que se realiza en restauración y actividades comerciales con el servicio de recogida puerta a puerta de vidrio y orgánica con cubos individuales para cada establecimiento y la recogida de cartón puerta a puerta a granel.

Desde el Ayuntamiento también se realizará una campaña específica para los propietarios/as de pisos turísticos, ya que se han detectado situaciones de incivismo en este contexto porque los turistas desconocen cómo tienen que depositar su basura.